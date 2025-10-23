Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फरीदाबाद में नशेड़ी पिता ने ही नाबालिग बेटी से की दरिंदगी, पड़ोसी महिला की सूझबूझ से खुल गया राज, गिरफ्तार

    By Neeraj Tiwari Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:00 PM (IST)

    जासं, फरीदाबाद : भूपानी थाना क्षेत्र में एक कालोनी में नाबालिग बच्ची के साथ पिता ने दुष्कर्म किया। बच्ची को जब दर्द हुआ तो उसने पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला को बताया। महिला बच्ची को जब डाक्टर के पास ले गई तो पता चला कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। जिसके बाद लड़की ने पूछताछ में अपने पिता की काली करतूतों को उजागर कर दिया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने लड़की के मजिस्ट्रेट के सामने बयान लेकर मामला दर्ज किया और मेडिकल कराने के बाद आरोपित पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार एक कालोनी में आटो ड्राइवर अपने दो बच्चियों के साथ रहता है। आटो ड्राइवर नशे का आदी है और मारपीट करता था। इसलिए एक साल पहले उसकी पत्नी चार अन्य बच्चों को लेकर अलग हो गई। वह दो बेटियों को पति के पास छोड़ गई। पांच दिन पहले बच्ची ने अपने पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला को बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट मे दर्द हो रहा है। महिला बच्ची को अपने साथ डाक्टर के पास ले गई। महिला डाक्टर ने जांच के बाद बताया कि बच्ची के साथ किसी ने गलत काम किया है। फिर बच्ची से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पिता उसके साथ गलत काम करता है। इसकी जानकारी भूपानी थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने लड़की के मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाए। वहीं उसका मेडिकल भी करवाया। जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई। भूपानी थाना प्रभारी संग्राम दहिया ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार किया गया। आरोपित को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ----------------------------दीपक पांडेय

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। भूपानी थाना क्षेत्र में एक काॅलोनी में नाबालिग बच्ची के साथ पिता ने दुष्कर्म किया। बच्ची को जब दर्द हुआ तो उसने पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला को बताया। महिला बच्ची को जब डाॅक्टर के पास ले गई तो पता चला कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद लड़की ने पूछताछ में अपने पिता की काली करतूतों को उजागर कर दिया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने लड़की के मजिस्ट्रेट के सामने बयान लेकर मामला दर्ज किया और मेडिकल कराने के बाद आरोपित पिता को गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस के अनुसार एक काॅलोनी में ऑटो ड्राइवर अपने दो बच्चियों के साथ रहता है। ऑटो ड्राइवर नशे का आदी है और मारपीट करता था। इसलिए एक साल पहले उसकी पत्नी चार अन्य बच्चों को लेकर अलग हो गई। वह दो बेटियों को पति के पास छोड़ गई। पांच दिन पहले बच्ची ने अपने पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला को बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है। महिला बच्ची को अपने साथ डाॅक्टर के पास ले गई।

    महिला डाॅक्टर ने जांच के बाद बताया कि बच्ची के साथ किसी ने गलत काम किया है। फिर बच्ची से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पिता उसके साथ गलत काम करता है। इसकी जानकारी भूपानी थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने लड़की के मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाए। वहीं, उसका मेडिकल भी करवाया। इसमें दुष्कर्म की बात सामने आई है।

    भूपानी थाना प्रभारी संग्राम दहिया ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित को अदालत में पेश किया गया है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- फॉर्च्यूनर से देर रात मुरथल के लिए निकले थे दो भाई, ट्रक से टकराई कार; आग में बुझ गए दो घरों के चिराग