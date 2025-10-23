फॉर्च्यूनर से देर रात मुरथल के लिए निकले थे दो भाई, ट्रक से टकराई कार; आग में बुझ गए दो घरों के चिराग

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली के रानी बाग इलाके में बुधवार की देर रात एक भीषण सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। बुधवार देर रात करीब दो बजे दीपांशु और हैनरी के मन में अचानक मुरथल जाने का विचार आया। प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे दोनों भाइयों ने तय किया कि मुरथल जाएंगे। पहले दोनों एक छोटी कार से मुरथल के लिए निकले। लेकिन अचानक दोनों ने तय किया कि वे अब फॉर्च्यूनर कार से जाएंगे।

रास्ते में वे लौटे, कार को खड़ा किया और फार्च्यूनर लेकर निकल पड़े। फॉर्च्यूनर से उनका यह सफर आखिरी सफर साबित हुआ। दोनों युवक अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि दोनों देर रात करीब पौने तीन बजे मुरथल के लिए निकले थे। स्वभाविक रूप से इस समय लोग गाड़ी तेज चलाते हैं। हाइवा ट्रक से टकराने के बाद फॉर्च्यूनर ट्रक के साथ करीब एक किलोमीटर तक घसीटती चली गई। इस दौरान ही फॉर्च्यूनर में आग लग गई और दोनों भाई आग की चपेट में आ गए।

पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया दोनों युवकों की मौत ने न सिर्फ उनके माता पिता को बल्कि उनके स्वजन को तोड़ कर रख दिया है। आखिर कोई दोनों युवकों के माता-पिता को क्या और किस शब्दों में सांत्वना देगा। उनका क्या बचा है। जिस संतान के लिए दोनों परिवार दिन रात मेहनत कर रहे थे, अब उस मेहनत का क्या होगा।