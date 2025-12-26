Language
    फरीदाबाद में नशे में हंगामा करने पर समझाने गए युवक की हत्या, फट्टा-ईंट से वार कर आरोपी ने ले ली जान; फरार

    By Deepak PandeyEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    फरीदाबाद में एक नशे में धुत व्यक्ति को समझाने गए युवक की हत्या कर दी गई। आरोपी ने युवक पर फट्टा और ईंट से हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ...और पढ़ें

    फरीदाबाद में नशे की हालत में हंगामा कर रहे युवक को रोकने पर गंवाई जान।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। थाना सूरजकुंड क्षेत्र के खोरी गांव में शराब के नशे में हंगामा कर रहे व्यक्ति को शांत कराने के प्रयास में युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आरोपित युवक की हत्या करके मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। मूलरूप से पलवल के मितरोल गांव के रहने वाला सतीश खोरी गांव में अपने परिवार के साथ रहता था।

    सतीश सूरजकुंड के प्रहलादपुर गांव स्थित होटल में सहायक का काम करता था। सतीश के परिवार पत्नी, दो बेटियों और एक बेटा है। बृहस्पतिवार रात को सतीश अपने घर से थोड़ी दूर स्थित दुकान में बीड़ी लेने के लिए गया था। वह घर से बाहर निकला तो देखा कि राहुल नाम का युवक शराब के नशे में हंगामा कर रहा है।

    वह लोगों को अशब्द भी बोल रहा था। सतीश राहुल को नजरअंदाज करके बीड़ी लेने के लिए चला गया। रास्ते में सतीश को राहुल की मां मिल गई। उन्होंने अपने बेटे के बारे में सतीश से पूछा। जिस पर सतीश ने कहा कि उनका बेटा शराब के नशे में उसके घर के पास हंगामा कर रहा है।

    समझाने पर कर दिया वार

    इसके बाद सतीश उसकी मां को लेकर राहुल के पास आ गया। फिर दोनों मिलकर आरोपित को शांत कराने का प्रयास करने लगे। जिस पर राहुल और भड़क गया। उसने पहले पास में रखा हुआ लकड़ी का फट्टा सतीश के सिर पर मारा। फिर ईट से राहुल के सिर पर तीन से चार वार कर दिए। जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया।

    आसपास के लोगों ने सतीश को बचाया और उसको अस्पताल ले जाने लगे। अस्पताल ले जाते समय ही सतीश की रास्ते में मौत हो गई। म़ृतक के भाई योगेश ने बताया कि सतीश ने केवल राहुल को शांत कराने का प्रयास किया था। लेकिन राहुल ने उसकी हत्या कर दी।

    सूरजकुंड थाना प्रभारी प्रहलाद कुमार ने बताया कि छोटी सी कहासुनी को लेकर विवाद बढ़ गया। स्वजन की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके आरोपित राहुल की तलाश कर दी है।