    दर्दनाक: मदरसे में पढ़ाई के लिए पैदल जा रही बच्ची को टैंकर ने कुचला, मौत से परिवार में मचा कोहराम

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:07 PM (IST)

    घटना के बाद मौके पर जमा हुई लोगों की भीड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में नेहरू कॉलोनी में मस्जिद चौक के पास सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में पांच साल की बच्ची की पानी के टैंकर की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब बच्ची मदरसे में पढ़ाई के लिए पैदल जा रही थी।

    नेहरू कॉलोनी निवासी अशफाक की पांच साल की बेटी रोजाना की तरह सोमवार सुबह मदरसे में पढ़ाई के लिए जा रही थी। जैसे ही वह मस्जिद चौक के पास पहुंची, तभी पीछे की ओर बैक हो रहे एक पानी के टैंकर की चपेट में बच्ची आ गई। बताया जा रहा है कि टैंकर का पहिया बच्ची के सिर पर चढ़ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

    घटना के तुरंत बाद बच्ची को गंभीर हालत में नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमर्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मृत बच्ची के पिता अशफाकनेहरूकॉलोनी में ही एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि टैंकर चालक ट्रैक्टर में दो पानी के टैंकर जोड़कर रो इसी जगह खड़ा होकर कॉलोनी में पानी की सप्लाई करता था।

    इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी राजपाल ने बताया कि बच्ची की मौत की सूचना अस्पताल से मिली थी। पुलिस ने टैंकर चालक की लापरवाही समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।