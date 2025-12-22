दर्दनाक: मदरसे में पढ़ाई के लिए पैदल जा रही बच्ची को टैंकर ने कुचला, मौत से परिवार में मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में नेहरू कॉलोनी में मस्जिद चौक के पास सोमवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में पांच साल की बच्ची की पानी के टैंकर की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब बच्ची मदरसे में पढ़ाई के लिए पैदल जा रही थी।

नेहरू कॉलोनी निवासी अशफाक की पांच साल की बेटी रोजाना की तरह सोमवार सुबह मदरसे में पढ़ाई के लिए जा रही थी। जैसे ही वह मस्जिद चौक के पास पहुंची, तभी पीछे की ओर बैक हो रहे एक पानी के टैंकर की चपेट में बच्ची आ गई। बताया जा रहा है कि टैंकर का पहिया बच्ची के सिर पर चढ़ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।