लंदन गया था परिवार, बदमाशों ने मकान पर बोला धाला; नकदी और आभूषण चुराकर हुए फरार

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:21 AM (IST)

    फरीदाबाद के सेक्टर-7 डी में चोरों ने एक मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपये की नकदी और आभूषण चुरा लिए। मकान मालिक प्रभुदयाल थिराण ने पुलिस को बताया कि वह ...और पढ़ें

    फरीदाबाद पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में सेक्टर-7 डी में चोर एक मकान के मेन गेट और अलमारियों के ताले तोड़कर लाखों रुपये की नकदी व आभूषण चुरा कर ले गए। मकान मालिक प्रभुदयाल थिराण ने थाना सेक्टर-8 पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 21 नवंबर को वह अपनी पत्नी के साथ बेटी से मिलने के लिए लंदन गया था। घर पर कोई नहीं था।

    बताया कि 18 दिसंबर को उसके पड़ोसी ने मोबाइल पर सूचना दी कि उनके घर के मेन दरवाजे के ताले टूटे हुए हैं। इसके बारे में उसने 112 नंबर पर सूचना दी थी। 20 दिसंबर को वह वापस घर लौटे तो सारे घर का सामान इधर-उधर फैला हुआ था। अलमारी में रखे हुए दो लाख नकद और लाखों रुपये के सोने के आभूषण गायब थे।

    उन्होंने अपनी फर्म के खाते बैंक ऑफ बड़ौदा बल्लभगढ़ से पहली नवंबर को दो लाख रुपये निकाले थे। पुलिस ने प्रभुदयाल की शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।