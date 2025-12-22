लंदन गया था परिवार, बदमाशों ने मकान पर बोला धाला; नकदी और आभूषण चुराकर हुए फरार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में सेक्टर-7 डी में चोर एक मकान के मेन गेट और अलमारियों के ताले तोड़कर लाखों रुपये की नकदी व आभूषण चुरा कर ले गए। मकान मालिक प्रभुदयाल थिराण ने थाना सेक्टर-8 पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 21 नवंबर को वह अपनी पत्नी के साथ बेटी से मिलने के लिए लंदन गया था। घर पर कोई नहीं था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें