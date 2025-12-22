Faridabad News: क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर पर हमला, कैंची से किए ताबड़तोबड़ वार; हालत गंभीर
फरीदाबाद के एसजीएम नगर में एक क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर को पड़ोस के एक युवक और उसके साथी ने बुरी तरह पीटा। आरोपियों ने डॉक्टर के पैर में कैंची भी मारी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में एसजीएम नगर में क्लीनिक चलाने वाले डॉक्टर को पड़ोस में रहने वाले युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर बुरी तरह से पीटा। आरोपियों ने मारपीट के दौरान डॉक्टर के पैर में कैंची भी मारी। बुरी तरह से जख्मी डॉक्टर को आसपास के लोगों ने आरोपियों से बचाया।
बताया गया कि आरोपी पुरानी कहासुनी को लेकर डॉक्टर से नाराज था। इससे पहले भी वह कई बार उसको जान से मारने की धमकी दे चुका था। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
एसजीएम नगर में रहने वाले राहुल ने बताया कि वह कॉलोनी में ही अपना क्लीनिक चलाते हैं। रविवार रात को 10 बजे जब वह अपना क्लीनिक बंद करने की तैयारी में थे तो पास में रहने वाला सोनू अपने एक साथी के साथ क्लीनिक में घुस गया।
यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में दोबारा शुरू होगा राजा नाहर सिंह स्टेडियम का काम, 108 करोड़ से बनेगी दर्शक दीर्घा; मिलेंगी ये सुविधाएं
इसके बाद आरोपियों ने उनको पीटना शुरू कर दिया। सोनू के साथी ने डॉक्टर पर डंडों से भी वार किए। फिर मारपीट के दौरान ही उनके पैर में कैंची घोप दी। बुरी तरह से जख्मी डॉक्टर ने बचाने की गुहार लगाई तो आसपास के लोगों ने उनको आरोपियों से छुड़ाया। एसजीएम नगर थाना प्रभारी के अनुसार, आरोपियों की तलाश की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।