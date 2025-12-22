Faridabad News: क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर पर हमला, कैंची से किए ताबड़तोबड़ वार; हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में एसजीएम नगर में क्लीनिक चलाने वाले डॉक्टर को पड़ोस में रहने वाले युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर बुरी तरह से पीटा। आरोपियों ने मारपीट के दौरान डॉक्टर के पैर में कैंची भी मारी। बुरी तरह से जख्मी डॉक्टर को आसपास के लोगों ने आरोपियों से बचाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया गया कि आरोपी पुरानी कहासुनी को लेकर डॉक्टर से नाराज था। इससे पहले भी वह कई बार उसको जान से मारने की धमकी दे चुका था। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।