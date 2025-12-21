Language
    फरीदाबाद में दोबारा शुरू होगा राजा नाहर सिंह स्टेडियम का काम, 108 करोड़ से बनेगी दर्शक दीर्घा; मिलेंगी ये सुविधाएं

    By Deepak Pandey Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 01:47 PM (IST)

    फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह स्टेडियम का काम फिर से शुरू होगा। 108 करोड़ रुपये की लागत से दर्शक दीर्घा बनाई जाएगी और कई नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ...और पढ़ें

    स्टेडियम का काम बंद होने के कारण फिर से स्थिति खराब हो गई। स्टेडियम के भीतर झाड़ियां उग गई है। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नए साल में राजा नाहरसिंह स्टेडियम का काम फिर से शुरू होने की उम्मीद है। अब नगर निगम नए सिरे से काम को करेगा। निगम की ओर से 108 करोड़ रुपये की लागत से स्टेडियम की दर्शक दीर्घा तैयार की जाएगी। इसका प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निगम का दावा है कि आने वाले एक माह के भीतर सरकार की ओर से उनके प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्टेडियम के जीर्णोद्धार की घोषणा की थी। निगम की ओर से इसके लिए 135 करोड़ का बजट तैयार किया गया था। जिसमें से सरकार ने 123 करोड़ रुपये की ही मंजूरी दी। निगम अधिकारियों का दावा है कि 123 करोड़ में से वह 72 करोड़ के काम वह पूरे कर चुका हैं।

    बंद हो गया था काम

    निगम की ओर से 2018 में गुजरात की रणजीत बिल्डकान कंपनी को स्टेडियम निर्माण का ठेका दिया गया था। लेकिन दो साल बाद ही कंपनी ने बजट का हवाला देते हुए काम को बंद कर दिया। फिर प्रदेश सरकार की ओर से स्टेडियम का काम नगर निगम से लेकर फरीदाबाद विकास महानगर प्राधिकरण को सौंप दिया गया।

    एफएमडीए से तैयार किया था 292 करोड़ का प्रोजेक्ट

    2023 में स्टेडियम के निर्माण को लेकर एफएमडीए ने 292 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार किया। वहीं नगर निगम से इसके लिए एनओसी भी मांगी है। करीब दो साल तक स्टेडियम का काम एफएमडीए भी शुरू नहीं कर पाया। अब फिर से स्टेडियम का काम नगर निगम को सौंप दिया गया।

    स्टेडियम में मिलेंगी यह सुविधाएं

    स्टेडियम के निर्माण में नई चीजों को भी जोड़ा गया है। स्टेडियम के साथ ही फुटबाल मैदान, बैडमिंटन कोर्ट, बालीवाल मैदान और स्टेडियम के चारों तरफ साइकिल ट्रैक भी बनाया जाएगा। इसके अलावा यहां ईस्ट, वेस्ट और साउथ स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा स्टेडियम में लगाई गई लाइटों का लैक्स लेबल 1500 से बढ़ाकर तीन हजार मीटर किया जाएगा। स्टैंड ऊपर सीट, फुटवाल मैदान, एथलीट मैदान, स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे।

     

    नाहरसिंह स्टेडियम की दर्शक दीर्घा को पूरी तरह से बदला जाएगा। इसके लिए 108 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेजा जाएग। 2026 में स्टेडियम का काम फिर से शुरू कर दिया जाएगा।


    -

    विवेक गिल, चीफ इंजीनियर, नगर निगम