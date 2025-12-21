फरीदाबाद में दोबारा शुरू होगा राजा नाहर सिंह स्टेडियम का काम, 108 करोड़ से बनेगी दर्शक दीर्घा; मिलेंगी ये सुविधाएं

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नए साल में राजा नाहरसिंह स्टेडियम का काम फिर से शुरू होने की उम्मीद है। अब नगर निगम नए सिरे से काम को करेगा। निगम की ओर से 108 करोड़ रुपये की लागत से स्टेडियम की दर्शक दीर्घा तैयार की जाएगी। इसका प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा है।

निगम का दावा है कि आने वाले एक माह के भीतर सरकार की ओर से उनके प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्टेडियम के जीर्णोद्धार की घोषणा की थी। निगम की ओर से इसके लिए 135 करोड़ का बजट तैयार किया गया था। जिसमें से सरकार ने 123 करोड़ रुपये की ही मंजूरी दी। निगम अधिकारियों का दावा है कि 123 करोड़ में से वह 72 करोड़ के काम वह पूरे कर चुका हैं।

बंद हो गया था काम निगम की ओर से 2018 में गुजरात की रणजीत बिल्डकान कंपनी को स्टेडियम निर्माण का ठेका दिया गया था। लेकिन दो साल बाद ही कंपनी ने बजट का हवाला देते हुए काम को बंद कर दिया। फिर प्रदेश सरकार की ओर से स्टेडियम का काम नगर निगम से लेकर फरीदाबाद विकास महानगर प्राधिकरण को सौंप दिया गया।

एफएमडीए से तैयार किया था 292 करोड़ का प्रोजेक्ट 2023 में स्टेडियम के निर्माण को लेकर एफएमडीए ने 292 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार किया। वहीं नगर निगम से इसके लिए एनओसी भी मांगी है। करीब दो साल तक स्टेडियम का काम एफएमडीए भी शुरू नहीं कर पाया। अब फिर से स्टेडियम का काम नगर निगम को सौंप दिया गया।