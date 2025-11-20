बुझ गए दो घरों के चिराग, दर्दनाक हादसे में गई दो युवकों की जान; मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में सेक्टर-58 थाने के अंतर्गत अटल पार्क के सामने ट्रैक्टर ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मारी। जिससे दोनों की मौत हो गई। आसपास के लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भागने में कामयाब रहा।

वहीं, लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं परिजनों को हादसे की सूचना दी।

सीकरी स्थित धीरज गांव की रहने वाली डोली ने बताया कि उनका बेटा दो दिन पहले बल्लभगढ़ अपने नाना के यहां गया था। मंगलवार को वह अपने दोस्त इमरान के साथ किसी काम से बाइक पर राजीव कॉलोनी गया।

करीब एक घंटे बाद राजीव कॉलोनी से वापस आते समय अटल पार्क के सामने एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मारी दी। टक्कर लगने से इमरान और नितिन की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने टक्कर मारने वाले ट्रैक्टर को पकड़ने का काफी प्रयास किया। वह फरार हो गया।