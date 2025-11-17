Language
    धोखाधड़ी मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, महिला को लालच देकर बनाया था शिकार

    By Parveen Kaushik Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:14 PM (IST)

    फरीदाबाद में ऑनलाइन निवेश के नाम पर एक महिला से 1.36 लाख रुपये की ठगी हुई। साइबर थाना बल्लभगढ़ पुलिस ने खाताधारक सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर महिला को लालच दिया और पैसे ठग लिए। पुलिस ने आरोपियों को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से गिरफ्तार किया है।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में निवेश के नाम पर 1.36 लाख की ठगी में साइबर थाना बल्लभगढ़ की टीम ने खाताधारक सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के खाते में ठगी के 40 हजार रुपये आए थे।

    साइबर थाना बल्लभगढ में गांधी कालोनी निवासी एक महिला ने दी शिकायत में बताया कि आनलाइन रिव्यु करके पैसे कमाने के बारे में उसके टेलीग्राम पर एक मैसेज आया। जिसके बाद उसे शेयर मार्केट में निवेश करके ज्यादा पैसे कमाने का लालच दिया गया और फिर उसने लालच में 1.36 लाख रुपये ठगों के खाते में भेज दिए।

    ठगों ने और पैसों की मांग की जिस पर उसने और पैसे देने से मना कर दिया। इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शिवलाल, प्रभाकांत व रिपांशु को जिला बांदा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है।

    पूछताछ में सामने आया कि आरोपित शिवलाल खाताधारक है जिसने अपना खाता आगे प्रभाकांत को व प्रभाकांत ने खाता आगे रिपांशु को दिया था। शिवकांत बीएससी, बीएड पास है। प्रभाकांत बीए व रिपांशु आटीआइ पास है।

    वहीं, तीनों आरोपितों को न्यायलय में पेश किया गया जहां से शिवलाल को जेल तथा प्रभाकांत व रिपांशु को चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।