धोखाधड़ी मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, महिला को लालच देकर बनाया था शिकार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में निवेश के नाम पर 1.36 लाख की ठगी में साइबर थाना बल्लभगढ़ की टीम ने खाताधारक सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के खाते में ठगी के 40 हजार रुपये आए थे। साइबर थाना बल्लभगढ में गांधी कालोनी निवासी एक महिला ने दी शिकायत में बताया कि आनलाइन रिव्यु करके पैसे कमाने के बारे में उसके टेलीग्राम पर एक मैसेज आया। जिसके बाद उसे शेयर मार्केट में निवेश करके ज्यादा पैसे कमाने का लालच दिया गया और फिर उसने लालच में 1.36 लाख रुपये ठगों के खाते में भेज दिए।

