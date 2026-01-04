Language
    25 दिसंबर को हुई मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने युवक को डंडों से बुरी तरह पीटा, नवयुवक की मौत से टूटा परिवार

    By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 04:56 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जनपद में एक मामूली कहासुनी में डंडों से पीट-पीटकर 16 वर्षीय नवयुवक की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम रवि बताया जा रहा है। वह संजय काॅलोनी में परिवार के साथ रहता था। मृतक के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। उसके परिवार में अब मां और एक छोटी बहन है। 28 दिसंबर 2025 को एक छोटी सी कहासुनी के बाद विवाद गहरा गया था। इसके बाद बड़े ही सुनियोजित तरीके से रवि पर 30 दिसंबर को हमला किया गया था। इस दौरान जमकर लाठी-डंडे से उसे पीटा गया था। इससे रवि गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब रविवार को युवक की इलाज के दौरान मौत होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है।