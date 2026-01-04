25 दिसंबर को हुई मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने युवक को डंडों से बुरी तरह पीटा, नवयुवक की मौत से टूटा परिवार
फरीदाबाद में मामूली कहासुनी के बाद 16 वर्षीय रवि की डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। संजय कॉलोनी निवासी रवि पर 30 दिसंबर को सुनियोजित तरीके से हमला ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जनपद में एक मामूली कहासुनी में डंडों से पीट-पीटकर 16 वर्षीय नवयुवक की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम रवि बताया जा रहा है। वह संजय काॅलोनी में परिवार के साथ रहता था। मृतक के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। उसके परिवार में अब मां और एक छोटी बहन है। 28 दिसंबर 2025 को एक छोटी सी कहासुनी के बाद विवाद गहरा गया था। इसके बाद बड़े ही सुनियोजित तरीके से रवि पर 30 दिसंबर को हमला किया गया था। इस दौरान जमकर लाठी-डंडे से उसे पीटा गया था। इससे रवि गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब रविवार को युवक की इलाज के दौरान मौत होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्जकर जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।