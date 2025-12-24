बच्चों की थर्ड डिग्री पिटाई केस में अध्यापक पर चार्जशीट जल्द, स्कूल प्रशासन पैरेंट्स पर बना रहा केस वापसी का दबाव

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सारन स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बच्चों की थर्ड डिग्री पिटाई मामले में पुलिस अध्यापक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर रही है। स्वजन का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन राजीनामा के लिए दबाव बना रहा है। स्वजन ने अध्यापक को सस्पेंड करने की मांग की है। पीड़ित छात्रों के स्वजन ने बताया कि शनिवार को स्कूल में बच्चों की वीडियो बनाई गई। इसमें बच्चों से जबरदस्ती दबाव डालकर अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कराने के लिए बोलवाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पैरेंट्स बोले-अध्यापक को सबक मिले यह वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हुआ तो जानकारी मिली। स्वजन ने साफ कहा कि अध्यापक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्वजन की ओर से किसी भी प्रकार की माफी नहीं मांगी गई है। यदि अध्यापक नरेंद्र राठी को छोड़ दिया गया तो वह भविष्य में भी ऐसी बर्बरता से बच्चों की पिटाई करेंगे। वह अकसर अनुशासन और पढ़ाई के लिए बच्चों की इसी तरह से पिटाई करते हैं। ऐसे में अध्यापक को सबक मिलना चाहिए।

17 दिसंबर को वायरल हुआ था वीडियो स्कूल बंक करने पर विद्यार्थियों की पिटाई का वीडियो 17 दिसंबर बुधवार को इंटरनेट पर तेजी से प्रसारित हुआ था। 16 दिसंबर मंगलवार को सारन स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल के कक्षा नौंवी के विद्यार्थियों को डंडों से पीटा था। दोनों विद्यार्थी सोमवार को स्कूल से बिना बताए घर चले गए थे, इससे खफा अध्यापक ने विद्यार्थियों के तलवों पर अंधाधुंध डंडे बरसाए थे।