बच्चों की थर्ड डिग्री पिटाई केस में अध्यापक पर चार्जशीट जल्द, स्कूल प्रशासन पैरेंट्स पर बना रहा केस वापसी का दबाव
फरीदाबाद में बच्चों की थर्ड डिग्री पिटाई के मामले में अध्यापक पर जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। आरोप है कि स्कूल प्रशासन, पीड़ित बच्चों के माता-पिता ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सारन स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बच्चों की थर्ड डिग्री पिटाई मामले में पुलिस अध्यापक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर रही है। स्वजन का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन राजीनामा के लिए दबाव बना रहा है। स्वजन ने अध्यापक को सस्पेंड करने की मांग की है। पीड़ित छात्रों के स्वजन ने बताया कि शनिवार को स्कूल में बच्चों की वीडियो बनाई गई। इसमें बच्चों से जबरदस्ती दबाव डालकर अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कराने के लिए बोलवाया गया।
पैरेंट्स बोले-अध्यापक को सबक मिले
यह वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हुआ तो जानकारी मिली। स्वजन ने साफ कहा कि अध्यापक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्वजन की ओर से किसी भी प्रकार की माफी नहीं मांगी गई है। यदि अध्यापक नरेंद्र राठी को छोड़ दिया गया तो वह भविष्य में भी ऐसी बर्बरता से बच्चों की पिटाई करेंगे। वह अकसर अनुशासन और पढ़ाई के लिए बच्चों की इसी तरह से पिटाई करते हैं। ऐसे में अध्यापक को सबक मिलना चाहिए।
17 दिसंबर को वायरल हुआ था वीडियो
स्कूल बंक करने पर विद्यार्थियों की पिटाई का वीडियो 17 दिसंबर बुधवार को इंटरनेट पर तेजी से प्रसारित हुआ था। 16 दिसंबर मंगलवार को सारन स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल के कक्षा नौंवी के विद्यार्थियों को डंडों से पीटा था। दोनों विद्यार्थी सोमवार को स्कूल से बिना बताए घर चले गए थे, इससे खफा अध्यापक ने विद्यार्थियों के तलवों पर अंधाधुंध डंडे बरसाए थे।
कोर्ट में पेशी के बाद भी स्कूल पहुंच रहा अध्यापक
इसका वीडियो कक्षा के ही एक अन्य विद्यार्थी ने छिपकर रिकार्ड कर लिया था। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा विद्यार्थियों के बयान किए गए। अध्यापक के खिलाफ केस दर्ज हो गया और बृहस्पतिवार सुबह पुलिस ने स्कूल से गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, कोर्ट में पेशी के बाद अध्यापक स्कूल में पढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसका स्वजन ने विरोध किया है।
"आरोपित अध्यापक नरेंद्र राठी के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जा रही है। जल्द कोर्ट में पेश की जाएगी। नाबालिग बच्चों का वीडियो प्रसारित करने की शिकायत यदि स्वजन देंगे तो कार्रवाई की जाएगी। यदि स्वजन पर किसी भी तरह का दबाव बनाया जा रहा है तो पुलिस को शिकायत दें।"
-ब्रह्म प्रकाश, थाना प्रभारी, सारन।
"अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करने में शिक्षा विभाग ने भी लापरवाही बरती है। इस तरह से स्कूल में विद्यार्थियों की पिटाई बेहद गलत है। अध्यापक और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई है। अध्यापक को सस्पेंड या फिर तबादला करना चाहिए। साथ ही बच्चों का चेहरा दिखाने और वीडियो रिकार्ड कराने वाली स्कूल की प्रधानाचार्य अल्का से भी स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए।"
-सुनील यादव, पूर्व मेम्बर, सीडब्ल्यूसी।
