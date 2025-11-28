फरीदाबाद में निजी अस्पतालों की लापरवाही उजागर, डॉक्टरों को नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में नहर पार खेड़ी कलां, भारत कॉलोनी और एनआईटी की डबुआ कॉलोनी में कई निजी अस्पताल और डॉक्टर टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत केंद्र के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जिला स्वास्थ्य विभाग के पास टीबी रोगियों का सही रिकॉर्ड नहीं पहुंच पाता है।

वहीं, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हर महीने डाइट के लिए मिलने वाली हजार रुपये की राशि पाने से भी वंचित रह जाते हैं। इस स्थिति में सुधार के लिए अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण कार्य तेज किया गया है। इसी कड़ी में हाल ही में जिला टीबी नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी डॉ. हरजिंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ खेड़ी कलां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और भारत कालाेनी में स्वास्थ्य केद्र जाकर जब मरीजों से बातचीत की तो पता चला कि सरकारी केंद्र में आने वाले मरीज पहले कई दिन तक निजी अस्पतालों मेें इलाज कराते रहे।