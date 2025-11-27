डिजिटल डेस्क, नोएडा। गूगल, दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज़ के साथ मिलकर अपने मशहूर "डिजीकवच" प्रोग्राम के तहत शुक्रवार, 28 नवंबर को फरीदाबाद, हरियाणा में एक सेमिनार कर रहा है। यह इवेंट "सीनियर सिटिज़न्स के लिए डिजिटल सेफ्टी: पार्टनर्स ऑफ ट्रुथ" कैंपेन के तहत हो रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खास तौर पर सीनियर सिटिज़न्स के लिए ऑर्गनाइज़ किया गया यह प्रोग्राम उन्हें डिजिटल सेफ्टी की ट्रेनिंग देगा। यह प्रोग्राम सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक फरीदाबाद के सेक्टर 7 के सीही में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होगा। ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन भी इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है।

साइबर क्राइम हर साल बढ़ रहा है, और फ्रॉड करने वाले तेज़ी से सीनियर सिटिज़न्स को टारगेट कर रहे हैं। यह कैंपेन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए शुरू किया जा रहा है। विश्वास न्यूज़ के एक्सपर्ट सीनियर सिटिज़न्स को ऑनलाइन स्कैम के टाइप और उनसे बचने के तरीकों के बारे में एजुकेट करेंगे। उन्हें अपने गूगल और सोशल मीडिया अकाउंट को सिक्योर रखने के टिप्स भी दिए जाएंगे।

प्रोग्राम के बारे में... "सीनियर सिटिजन्स की डिजिटल सेफ्टी: पार्टनर्स ऑफ ट्रुथ" कैंपेन के तहत, जागरण डिजिटल और विश्वास न्यूज़ की टीमें पूरे देश में सेमिनार और वेबिनार के ज़रिए ट्रेनिंग दे रही हैं। 20 राज्यों के 30 शहरों में ट्रेनिंग दी जा रही है।