    जागरण-डिजीकवच अभियान: हरियाणा के फरीदाबाद में वरिष्‍ठ नागरिकों को दिया जाएगा डिजिटल सेफ्टी का प्रशिक्षण

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:21 PM (IST)

    जागरण-डिजीकवच अभियान के अंतर्गत हरियाणा के फरीदाबाद में वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से बचाना है। प्रशिक्षण में सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन, फ़िशिंग हमलों से बचाव, और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग की जानकारी शामिल है। यह अभियान वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए सशक्त करेगा।

    फरीदाबाद में 'डिजीकवच' प्रोग्राम के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल सुरक्षा पर सेमिनार

    डिजिटल डेस्क, नोएडा। गूगल, दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज़ के साथ मिलकर अपने मशहूर "डिजीकवच" प्रोग्राम के तहत शुक्रवार, 28 नवंबर को फरीदाबाद, हरियाणा में एक सेमिनार कर रहा है। यह इवेंट "सीनियर सिटिज़न्स के लिए डिजिटल सेफ्टी: पार्टनर्स ऑफ ट्रुथ" कैंपेन के तहत हो रहा है।

    खास तौर पर सीनियर सिटिज़न्स के लिए ऑर्गनाइज़ किया गया यह प्रोग्राम उन्हें डिजिटल सेफ्टी की ट्रेनिंग देगा। यह प्रोग्राम सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक फरीदाबाद के सेक्टर 7 के सीही में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होगा। ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन भी इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा है।

    साइबर क्राइम हर साल बढ़ रहा है, और फ्रॉड करने वाले तेज़ी से सीनियर सिटिज़न्स को टारगेट कर रहे हैं। यह कैंपेन अवेयरनेस बढ़ाने के लिए शुरू किया जा रहा है। विश्वास न्यूज़ के एक्सपर्ट सीनियर सिटिज़न्स को ऑनलाइन स्कैम के टाइप और उनसे बचने के तरीकों के बारे में एजुकेट करेंगे। उन्हें अपने गूगल और सोशल मीडिया अकाउंट को सिक्योर रखने के टिप्स भी दिए जाएंगे।

    प्रोग्राम के बारे में...

    "सीनियर सिटिजन्स की डिजिटल सेफ्टी: पार्टनर्स ऑफ ट्रुथ" कैंपेन के तहत, जागरण डिजिटल और विश्वास न्यूज़ की टीमें पूरे देश में सेमिनार और वेबिनार के ज़रिए ट्रेनिंग दे रही हैं। 20 राज्यों के 30 शहरों में ट्रेनिंग दी जा रही है।

    गुजरात के अलावा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब और उत्तराखंड समेत 20 राज्यों में भी ऐसे ही प्रोग्राम किए जा रहे हैं। लोगों को ऑनलाइन स्कैम को पहचानने और उनसे बचने की ट्रेनिंग दी जा रही है। गूगल का "डिजीकवच" कैंपेन भारत में ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। इस कैंपेन का मकसद फ्रॉड और स्कैम के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

    कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए विजिट करें: https://www.jagran.com/digikavach