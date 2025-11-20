Delhi Blast: अमोनियम नाइट्रेट को आटा चक्की में पीसता था डॉ. मुजम्मिल, NIA की हिरासत में टैक्सी ड्राइवर

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को कार में आतंकी धमाके के बाद से एनआईए लगातार धरपकड़ कर रही है।

इसी कड़ी में एनआईए ने बुधवार देर रात धौज से एक टैक्सी ड्राइवर को भी हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार टैक्सी ड्राइवर के घर से आटा चक्की और कुछ इलेक्ट्रिकल सामान बरामद किया गया हैं।

इस आटा चक्की का इस्तेमाल आतंकी डाॅ. मुज्जिमल अमोनियम नाइट्रेट को बारीक पीसने के लिए करता था। बारीक पीसने के बाद फिर इलेक्ट्रिकल मशीन से उसको रिफाइन करता था। इसके बाद उसमें केमिकल मिलाता था।

डाॅ. उमर की भी इसमें सहभागिता रहती थी। सूत्रों के अनुसार डाॅ. मुजम्मिल से पूछताछ में यह जानकारी सामने आई और उसके बाद टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लेकर एनआईए अपने साथ ले गई।

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में धौज स्थित एक सीमेंट गोदाम के ऊपर बने कमरे से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, हथियार और एक सूटकेस बरामद किया था।

इसके बाद फरीदाबाद के अलग-अलग ठिकानों से 2,563 किलो अतिरिक्त अमोनियम नाइट्रेट भी मिला, जिसे कई डीलरों से खरीदकर इकट्ठा किया गया था। बरामद सामान में टाइमर, वायरिंग किट, राइफल और अन्य विस्फोटक उपकरण भी शामिल थे।

जांच में यह खुलासा हो चुका है कि पूरा नेटवर्क उच्च शिक्षित ‘ सफेदपोश मॉड्यूल’ की तरह काम कर रहा था, जिसमें कई डॉक्टर और पेशेवर शामिल हैं।

10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक i20 कार में हुए धमाके में इसी अमोनियन नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। धमाके में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। फोरेंसिक टीमों को कार के मलबे में अमोनियम नाइट्रेट आधारित विस्फोटक के अवशेष मिले थे।