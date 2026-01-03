Language
    फरीदाबाद: प्री बोर्ड परीक्षाएं नजदीक, स्टूडेंट्स को टैबलेट तो मिले लेकिन फ्री इंटरनेट नहीं

    By Nibha Rajak Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:00 PM (IST)

    फरीदाबाद में हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं 22 जनवरी से शुरू हो रही हैं, लेकिन छात्रों को अभी तक उनके टैबलेट पर मुफ्त इंटरनेट ...और पढ़ें

    फरीदाबाद में हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं 22 जनवरी से शुरू हो रही हैं। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स की प्री-बोर्ड परीक्षाएं 22 जनवरी से शुरू होंगी। हालांकि, स्टूडेंट्स को अभी तक उनके टैबलेट पर फ्री इंटरनेट एक्सेस नहीं दिया गया है। नतीजतन, स्टूडेंट्स अपने टैबलेट का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। टैबलेट में इंटरनेट एक्सेस की कमी से उनकी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पर भी असर पड़ रहा है।

    जिले के 378 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं (बुनियाद) से 12वीं क्लास के लगभग 26,000 स्टूडेंट्स और 1300 टीचर्स को 2022 में ई-लर्निंग स्कीम के तहत टैबलेट दिए गए थे। हर साल, बोर्ड परीक्षाएं खत्म होने के बाद, स्टूडेंट्स से टैबलेट वापस ले लिए जाते हैं और सिम कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए जाते हैं।

    इस बार, स्टूडेंट्स को मई के बाद टैबलेट दिए गए थे। हालांकि, न तो सिम कार्ड एक्टिवेट किए गए और न ही फ्री डेटा की सुविधा दी गई। दिसंबर में, डायरेक्टोरेट ने इस पर ध्यान दिया और आदेश दिया कि टैबलेट का असली स्टेटस पोर्टल पर अपलोड किया जाए। जनवरी शुरू हो गया है, और प्री-बोर्ड और सालाना परीक्षाओं के लिए दो महीने से भी कम समय बचा है। फिलहाल, शिक्षा निदेशालय और जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी अभी भी टैबलेट का असली स्टेटस अपडेट कर रहे हैं।

    इंटरनेट की कमी के कारण टैबलेट का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा

    टैबलेट पर स्टडी मटीरियल अपलोड किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सकें। परीक्षाओं से पहले, स्टूडेंट्स की तैयारी में मदद के लिए पुराने प्रश्न पत्र टैबलेट पर भेजे जाते हैं। NIT इलाके के एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 12वीं क्लास के एक स्टूडेंट ने बताया कि टैबलेट मई में दिए गए थे, लेकिन विभाग ने इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी। स्कूल में इंटरनेट धीमा है। पिछले साल, जब 10वीं क्लास में इंटरनेट एक्सेस था, तो तैयारी आसान थी, लेकिन इस बार मुश्किल लग रहा है। NIT-5 के एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एक स्टूडेंट ने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। प्राइवेट स्कूलों में तैयारी जोरों पर है, और हमारे पास तो टैबलेट पर इंटरनेट भी नहीं है। स्कूल भी बंद हैं, और हर महीने टैबलेट रिचार्ज करना मुमकिन नहीं है।

    फिलहाल टैबलेट पर इंटरनेट एक्सेस देने के संबंध में कोई आदेश नहीं है। स्टूडेंट्स इंटरनेट एक्सेस के लिए स्कूल के वाई-फाई का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टोरेट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, टैबलेट का असल स्टेटस MIS पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। जो शिक्षक गैर-शैक्षणिक कामों में ड्यूटी पर होने के कारण डिटेल्स अपडेट नहीं कर पाए थे, उन्हें एक्स्ट्रा समय दिया गया है।
    -धर्मेंद्र अधाना, जिला गणित विशेषज्ञ।