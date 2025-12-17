फरीदाबाद के सरकारी स्कूल में बर्बरता, नौवीं के छात्र को तलवों पर डंडों से पीटा; मुकदमा दर्ज

"बीते दिनों गौच्छी के सरकारी स्कूल में बच्चे की पिटाई पर अध्यापक के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। वर्ष 2019 में सेक्टर-21डी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सवाल का जवाब नहीं देने पर अध्यापक ने बच्चों की पिटाई पानी के पाइप से की थी। संबंधित मामले में अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। बच्चों बर्बरता से पीटना, उपेक्षित करना और कक्षा के बाहर अनावश्यक खड़ा रखने पर जेजे एक्ट के तहत अध्यापक पर कार्रवाई की जाती है।"

-श्रीपाल कराहना, पूर्व चेयरमैन, सीडब्ल्यूसी।

"वीडियो सामने आने के बाद संज्ञान लिया गया। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा दोनों बच्चों और अन्य विद्यार्थियों से पूछताछ के बाद जेजे एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। अन्य विद्यार्थियों से भी पूछताछ की गई थी अध्यापक का पुराना कोई ऐसा रिकार्ड नहीं मिला है।"

-ब्रह्म प्रकाश, थाना प्रभारी, सारण।

"अभिभावकों के कहने पर ही अध्यापक ने विद्यार्थियों की पिटाई की थी। बच्चे कई बार लंच से पहले ही स्कूल बंक कर देते थे। पिटाई के दौरान छात्र की बहन भी मौजूद थी।"

-अल्का, प्रधानाचार्य, सरकारी स्कूल सारण।