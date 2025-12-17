फरीदाबाद के सरकारी स्कूल में बर्बरता, नौवीं के छात्र को तलवों पर डंडों से पीटा; मुकदमा दर्ज
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नौवीं कक्षा के विद्यार्थी को एक अन्य विद्यार्थी ने पकड़ा हुआ है और अध्यापक उसके तलवे पर अधाधुंध डंडे बरसाए जा रहे हैं। बीच में तो डंडा टूट गया, लेकिन अध्यापक के हाथ नहीं रुके। छात्र का गुनाह यह था कि उसने सोमवार को स्कूल से बंक किया था। इससे नाराज अध्यापक ने बर्बरता से दो बच्चों की पिटाई की। एक अन्य विद्यार्थी ने एक छात्र की पिटाई का वीडियो रिकाॅर्ड कर लिया, जो बुधवार सुबह प्रसारित हुआ। वीडियो प्रसारित होने के बाद सारण थाना पुलिस ने संज्ञान लिया। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा बच्चों के बयान लिए गए और अध्यापक नरेंद्र राठी के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (जेजे-75 और 82) के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है।
जिला शिक्षा विभाग ने मांगा था स्पष्टीकरण
सारण स्कूल में इस तरह से अध्यापक द्वारा बच्चों की पिटाई का वीडियो प्रसारित होने पर जिला शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। अभिभावकों ने अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सारण स्कूल करीब आठ महीने पहले भी चर्चा में आया था, जब प्राइमरी विंग के बच्चों से झाड़ू लगवाने और कूड़ा उठवाने का वीडियो प्रसारित हुआ था। जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी।
स्वजन बोले-मिले सजा
दोनों बच्चों के स्वजन रामचंद्र और मुन्ना भारती ने बताया कि बच्चे सहमे हुए थे, लेकिन उन्होंने घर आकर कुछ भी नहीं बताया। सुबह पुलिस का फोन आने पर हमें पता चला कि बेटे की पिटाई हुई है। बच्चे गलती करें तो अध्यापक उन्हें डांटें, लेकिन जिस तरह से गणित के अध्यापक पीट रहे हैं लग रहा है किसी बात का गुस्सा निकाल रहे हैं। अध्यापक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमनें कभी नहीं कहा था कि बच्चे को इस तरह से पीटा जाए। हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए।
पहले भी कर चुके हैं ऐसी पिटाई
"बीते दिनों गौच्छी के सरकारी स्कूल में बच्चे की पिटाई पर अध्यापक के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। वर्ष 2019 में सेक्टर-21डी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सवाल का जवाब नहीं देने पर अध्यापक ने बच्चों की पिटाई पानी के पाइप से की थी। संबंधित मामले में अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। बच्चों बर्बरता से पीटना, उपेक्षित करना और कक्षा के बाहर अनावश्यक खड़ा रखने पर जेजे एक्ट के तहत अध्यापक पर कार्रवाई की जाती है।"
-श्रीपाल कराहना, पूर्व चेयरमैन, सीडब्ल्यूसी।
"वीडियो सामने आने के बाद संज्ञान लिया गया। बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा दोनों बच्चों और अन्य विद्यार्थियों से पूछताछ के बाद जेजे एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। अन्य विद्यार्थियों से भी पूछताछ की गई थी अध्यापक का पुराना कोई ऐसा रिकार्ड नहीं मिला है।"
-ब्रह्म प्रकाश, थाना प्रभारी, सारण।
"अभिभावकों के कहने पर ही अध्यापक ने विद्यार्थियों की पिटाई की थी। बच्चे कई बार लंच से पहले ही स्कूल बंक कर देते थे। पिटाई के दौरान छात्र की बहन भी मौजूद थी।"
-अल्का, प्रधानाचार्य, सरकारी स्कूल सारण।
