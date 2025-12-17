Language
    फरीदाबाद में दिनदहाड़े हथियार के बल पर सेल्समैन से लूटे डेढ़ लाख, दुकानों से कलेक्शन करके लौट रहा था

    By Deepak PandeyEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:48 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मुजेसर थाना क्षेत्र में स्थित मोदी चौक पर तीन बाइक सवार बदमाशों ने सेल्समैन से हथियार दिखाकर डेढ़ लाख रुपये लूट दिए। सेल्समैन दुकानों से सामान का भुगतान लेकर जा रहा था। पुलिस ने शिकायत पर तीन युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपितों की तलाश की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है।

    फरीदपुर गांव का चमन सेल्समैन का काम करता है। वह दुकानों पर माचिस, टाफी की सप्लाई करता है। चमन सामान का भुगतान दुकानों से प्रतिदिन बैंक में जमा करवाता है। बुधवार को भी 10 बजे पर्वतीय काॅलोनी के मोदी चौक पर चमन दुकानों से भुगतान लेने के लिए पहुंचा था। करीब आधे घंटे बाद वह दुकानों से भुगतान एकत्र करके अपनी स्कूटी से जाने से की तैयारी कर रहा था।

    इसी दौरान पल्सर पर आए तीन नकाबपोश बदमाशों ने आकर चमन के सामने हथियार तान दिया। इसके बाद उससे डेढ़ लाख रुपये छीन लिए। बदमाशों के हाथ में हथियार देखकर आसपास मौजूद लोग भी हिम्मत नहीं जुटा सके। मामले

    की जानकारी मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम और मुजेसर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बदमाशों को लेकर आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। पुलिस जांच अधिकारी दुलीचंद ने बताया कि आस पास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखा जा रहा है। बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

