फरीदाबाद में दिनदहाड़े हथियार के बल पर सेल्समैन से लूटे डेढ़ लाख, दुकानों से कलेक्शन करके लौट रहा था

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मुजेसर थाना क्षेत्र में स्थित मोदी चौक पर तीन बाइक सवार बदमाशों ने सेल्समैन से हथियार दिखाकर डेढ़ लाख रुपये लूट दिए। सेल्समैन दुकानों से सामान का भुगतान लेकर जा रहा था। पुलिस ने शिकायत पर तीन युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपितों की तलाश की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है।

फरीदपुर गांव का चमन सेल्समैन का काम करता है। वह दुकानों पर माचिस, टाफी की सप्लाई करता है। चमन सामान का भुगतान दुकानों से प्रतिदिन बैंक में जमा करवाता है। बुधवार को भी 10 बजे पर्वतीय काॅलोनी के मोदी चौक पर चमन दुकानों से भुगतान लेने के लिए पहुंचा था। करीब आधे घंटे बाद वह दुकानों से भुगतान एकत्र करके अपनी स्कूटी से जाने से की तैयारी कर रहा था।