    फरीदाबाद: धौज थाने का एसआई डेढ़ लाख की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार, एसएचओ पर भी गिर सकती है गाज

    By Parveen Kaushik Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:36 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। धौज थाने में तैनात एसआई सुमित को एंटी करप्शन ब्यूरो कुरुक्षेत्र की टीम ने डेढ़ लाख रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। इस मामले में थाना प्रभारी पर भी गाज गिर सकती है।

    कुरुक्षेत्र की प्रोफेसर काॅलोनी के रहने वाले मनोज कुमार ने ब्यूरो को दी शिकायत में बताया कि वह नेक्सा जीपीएस एंड प्रोडक्ट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। नवंबर 2023 से उनकी कंपनी गाड़ियों में जीपीएस लगाने का काम कर रही है। आठ सितंबर 2025 को धौज निवासी राहुल ने उनके खिलाफ धौज थाने में शिकायत देकर मामला दर्ज कराया था।

    इस मामले में उनकी कंपनी के एक कर्मचारी नफीस को धौज थाना पुलिस ने सितंबर में ही गिरफ्तार कर लिया था। धौज थाने के प्रभारी नरेश कुमार ने उस पर दबाव बनाते हुए कहा कि उसकी कंपनी में महिला कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

    गिरफ्तार न करने की एवज में रिश्वत मांगी गई। उसने वृंदावन में अपने एक प्लाट, पत्नी के गहने बेचकर और लोन लेकर 15 लाख रुपए थाना प्रभारी नरेश कुमार को और एक लाख रुपए पीएसआई (प्रोबेशनल सब इंस्पेक्टर) सुमित कुमार को दिए।

    इसके बाद पुलिस ने उसे शामिल तफ्तीश कर जमानत पर छोड़ दिया गया। इसके बाद पीएसआइ सुमित उसके मामले का चालान को अदालत में पेश नहीं कर रहा था। इसे पेश करने की एवज में उसने 50 हजार अपने लिए व एक लाख रुपए थाना प्रभारी नरेश कुमार के नाम से और मांगे जा रहे थे।

    पुलिसकर्मी उसे वाट्सएप काॅल करता था लेकिन उसने अपने दूसरे फोन से पुलिसकर्मी सुमित के साथ बातचीत की रिकाॅर्डिंग कर ली। परेशान होकर मनोज ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से कर दी।

    वहां से टीम का गठन किया गया और धौज थाना में आकर पुलिसकर्मी को रिश्वत के पैसे देते हुए पकड़ लिया। अब पुलिस इस मामले में थाना प्रभारी से पूछताछ करेगी। इसके बाद तय होगा कि थाना प्रभारी के खिलाफ आरोप सही है या नहीं।

