    आतंकी मुजम्मिल को केमिकल बेचने वाली फरीदाबाद की दुकान सील, नगर निगम ने रिकॉर्ड में पाई बड़ी गड़बड़ी

    By Deepak Pandey Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 11:18 PM (IST)

    फरीदाबाद में आतंकी मुजम्मिल को केमिकल बेचने वाली एक दुकान को नगर निगम ने सील कर दिया है। जांच के दौरान नगर निगम के रिकॉर्ड में भी बड़ी गड़बड़ी पाई गई ...और पढ़ें

    आतंकी मुजम्मिल को केमिकल सप्लाई करने वाले पर गिरी गाज।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सफेदपोश आतंकी डाॅ. मुजम्मिल ने नेहरू ग्राउंड में स्थित जिस दुकान से केमिकल खरीदा था, उस दुकान को बृहस्पतिवार को नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। निगम ने एसडीएम की संस्तुति पर यह कार्रवाई की। एनआईए के कहने पर एसडीएम त्रिलोक चंद ने कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने तीन मुद्दों को लेकर मामले की जांच की। जिसके बाद संयुक्त आयुक्त को सीलिंग के लिए पत्र लिखा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अल फलाह यूनिवर्सिटी के सफेदपोश आतंकी डाॅ. मुजम्मिल और डाॅ. शाहीन ने नेहरू ग्राउंड स्थित दुकान से विस्फोटक बनाने के लिए केमिकल खरीदा था। एनआईए की टीम आतंकी मुजम्मिल और शाहीन को पिछले सप्ताह केमिकल की दुकान पर लेकर भी आई थी। जांच अधिकारियों ने मुजम्मिल की शक्ल दिखाकर उसके बारे में दुकानदार से पूछा था।

    इस पर दुकानदार की ओर से कहा गया कि कई ग्राहक खरीदारी के लिए आते हैं। ऐसे में वह हर किसी का चेहरा याद नहीं रख सकता है। इसके बाद जांच अधिकारी रिकाॅर्ड रजिस्टर लेकर अपने साथ चले गए थे। वहीं, एसडीएम को कमेटी गठित करके जांच करने के लिए कहा था।

    कमेटी ने जांच में पाया कि दुकान में स्टाॅक मात्रा से ज्यादा रखा हुआ था। ट्रेड लाइसेंस का भी गलत प्रयोग किया जा रहा था। केमिकल ले जाने वाले प्रत्येक खरीदार की जानकारी दुकानदार के रिकार्ड में नहीं थी। संयुक्त आयुक्त जितेंद्र जोशी ने कहा कि एसडीएम की ओर से पत्र आने के बाद कार्रवाई की गई हैं।

