आतंकी मुजम्मिल को केमिकल बेचने वाली फरीदाबाद की दुकान सील, नगर निगम ने रिकॉर्ड में पाई बड़ी गड़बड़ी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सफेदपोश आतंकी डाॅ. मुजम्मिल ने नेहरू ग्राउंड में स्थित जिस दुकान से केमिकल खरीदा था, उस दुकान को बृहस्पतिवार को नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। निगम ने एसडीएम की संस्तुति पर यह कार्रवाई की। एनआईए के कहने पर एसडीएम त्रिलोक चंद ने कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने तीन मुद्दों को लेकर मामले की जांच की। जिसके बाद संयुक्त आयुक्त को सीलिंग के लिए पत्र लिखा।

अल फलाह यूनिवर्सिटी के सफेदपोश आतंकी डाॅ. मुजम्मिल और डाॅ. शाहीन ने नेहरू ग्राउंड स्थित दुकान से विस्फोटक बनाने के लिए केमिकल खरीदा था। एनआईए की टीम आतंकी मुजम्मिल और शाहीन को पिछले सप्ताह केमिकल की दुकान पर लेकर भी आई थी। जांच अधिकारियों ने मुजम्मिल की शक्ल दिखाकर उसके बारे में दुकानदार से पूछा था।

इस पर दुकानदार की ओर से कहा गया कि कई ग्राहक खरीदारी के लिए आते हैं। ऐसे में वह हर किसी का चेहरा याद नहीं रख सकता है। इसके बाद जांच अधिकारी रिकाॅर्ड रजिस्टर लेकर अपने साथ चले गए थे। वहीं, एसडीएम को कमेटी गठित करके जांच करने के लिए कहा था।