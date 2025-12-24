Language
    फरीदाबाद में कबाड़ी मार्केट के गोदामों में आग लगने से लाखों का स्क्रैप जलकर राख, लाखों का नुकसान

    By Deepak PandeyEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:39 AM (IST)

    फरीदाबाद के गौछी गांव के पास कबाड़ी मार्केट में आग लगने से लाखों का स्क्रैप जल गया। मुजेसर थाना क्षेत्र के जीवन नगर में स्थित गोदामों में गत्ते, फोम, ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मुजेसर थाना क्षेत्र में गौछी गांव के पास जीवन नगर में स्थित कबाड़ी मार्केट में आग लगने से लाखों का स्क्रैप जलकर खाक हो गया। गोदाम में रखे छोटे-छोटे गत्तों, फोम, थर्माकोल और अन्य सामान जलकर राख हो गया। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद पांच से अधिक फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया।

    एनआईटी फायर स्टेशन के अधिकारी सुखविंदर यादव ने बताया कि जीवन नगर भाग-दो स्थित कबाड़ी गोदामों में आग लगने की सूचना मिली थी। जिसके बाद पांच फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। फायर विभाग के अनुसार आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। आग से उठे धुएं से आसपास की कालोनियों में भी घुटन का माहौल बन गया। हालांकि आग में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

