    कार्डबोर्ड से ढकी खिड़कियां, बरामदे की फर्श पर पढ़ाई... फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत आई सामने

    By Nibha Rajak Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 11:16 AM (IST)

    फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में कड़ाके की ठंड के बावजूद छात्र खुले में या टूटी खिड़कियों वाले कमरों में फर्श पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। जागरण

    निभा रजक, फरीदाबाद। बढ़ती ठंड और ठंडी हवाओं से बच्चों को बचाने के लिए डायरेक्टोरेट ने सरकारी स्कूलों में खुले में प्रार्थना सभाएं करने पर रोक लगा दी है। हालांकि, जिले के सरकारी स्कूलों में छात्र सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक खुले में फर्श पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। जिन स्कूलों में कमरों में क्लासें लग रही हैं, वहां टूटी खिड़कियां और दरवाज़े खराब हालत को दिखाते हैं। ठंडी हवा के बीच छात्र फर्श पर बैठकर बेहतर भविष्य के सपने देख रहे हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने का खतरा बढ़ गया है।

    जिले के 378 प्राइमरी, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में करीब 1.25 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर सरकारी स्कूलों की इमारतों की हालत खराब है, जबकि कुछ स्कूलों में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा नए कमरों का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि, निर्माण की धीमी गति के कारण छात्रों को ज़रूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सबसे खराब हालत NIT-1 के सरकारी प्राइमरी स्कूल, प्रेस कॉलोनी के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यू जनता कॉलोनी के सरकारी प्राइमरी स्कूल और गाज़ीपुर, महमदपुर, संतोष नगर और राहुल कॉलोनी सहित अन्य स्कूलों की है।

    कमरों में बंद ड्यूल डेस्क, खुले में लग रही हैं क्लासें

    डबुआ कॉलोनी के सरकारी मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल में 400 से ज़्यादा छात्र हैं। यहां सभी शिक्षकों को बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की ड्यूटी दी गई है। इसलिए, एक शिक्षक पहली से पांचवीं क्लास तक के छात्रों को एक साथ पढ़ा रहा है। इस स्कूल में कमरों या ड्यूल डेस्क की कमी नहीं है, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को बाहर फर्श पर एक साथ बिठाया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शिक्षक के लिए 400 बच्चों को संभालना और पढ़ाना कितना मुश्किल है।

    फर्श पर बैठकर पढ़ रहे हैं छोटे बच्चे 

    राहुल कॉलोनी के सरकारी प्राइमरी स्कूल में छात्रों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त कमरे न होने के कारण टिन शेड के नीचे क्लासें लग रही हैं। क्योंकि शेड दोनों तरफ से खुला है, इसलिए बच्चों को ठंडी हवा से बहुत परेशानी हो रही है। अव्यवस्था के कारण शिक्षकों को भी दिक्कतें हो रही हैं।

    अस्थायी इंतजाम, कोई पक्का समाधान नहीं

    डीग के सरकारी सेकेंडरी स्कूल में सिस्टम अस्थायी इंतज़ामों पर चल रहा है। छात्रों को बचाने के लिए खिड़कियों को ढकने के लिए कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि, डायरेक्टोरेट ने आदेश जारी किए थे कि स्कूलों की खिड़कियां, वेंट और रोशनदान बंद कर दिए जाएं ताकि ठंडी हवा अंदर न आए और बच्चों को ठंड से बचाया जा सके।

    यहां भी सुधार की जरूरत 

    शिक्षा विभाग सुधार के दावे करता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। इंदिरा कॉलोनी के सरकारी प्राइमरी स्कूल की हालत भी खराब है। यहां चार सौ से ज़्यादा छात्र हैं। कमरों की संख्या कम होने के कारण बच्चों को बरामदे में फर्श पर बिठाया जाता है। यह स्थिति कई सालों से बनी हुई है। कॉलोनी के बच्चे हर साल कड़ाके की ठंड में फर्श पर बैठकर पढ़ाई करते हैं।

    सख्त आदेश दिए गए हैं कि किसी भी बच्चे को ठंड में बाहर फर्श पर न बिठाया जाए। स्कूलों को टूटी खिड़कियों और दरवाजों की मरम्मत करने का भी आदेश दिया गया है। स्कूल मैनेजमेंट इसके लिए अपने लेवल पर इंतज़ाम करता है; मरम्मत के लिए हर साल उनके खातों में फंड जारी किया जाता है। जिन स्कूलों में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में छात्रों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। जिन स्कूलों में बच्चों को खुले में फर्श पर बिठाया जा रहा है, उनसे जवाब मांगा जाएगा।
    - डॉ. मनोज मित्तल, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर।