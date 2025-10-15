फरीदाबाद: RTE पोर्टल पर जानकारी न देने वाले स्कूलों पर 'शिकंजा', 30 हजार से 1 लाख तक जुर्माना तय

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत दाखिला और पोर्टल पर 25 प्रतिशत सीटों की जानकारी नहीं देने वाले प्राइवेट स्कूलों पर जुर्माना लगाया जाएगा। निदेशालय ने इस संबंध में आदेश दिए हैं। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ ब्लाक में ऐसे करीब 40 प्राइवेट स्कूल हैं, जिन पर पहले चरण में जुर्माना लगेगा।

25 प्रतिशत सीटों की जानकारी भी नहीं दी शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार जिला शिक्षा विभाग ने फरीदाबाद और बल्लभगढ़ ब्लाक के 124 प्राइवेट स्कूलों की सूची तैयार की है। इन स्कूलों ने आरटीई के तहत विद्यार्थियों को दाखिला देने में रूचि नहीं दिखाई और पोर्टल पर 25 प्रतिशत सीटों की जानकारी भी नहीं दी थी। इन स्कूलों की सूची निदेशालय की समक्ष जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को पेश की। निदेशालय ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। इनपर जल्द से जल्द जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं।

तीस हजार से एक लाख तक का लगेगा जुर्माना शहर में एक हजार से अधिक प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं। अधिकांश स्कूलों ने कार्रवाई के डर से सीटों की जानकारी और दाखिला दे दिया, जबकि कुछ स्कूल लापरवाही बरत रहे हैं। इन स्कूलों पर अब गाज गिरेगी।