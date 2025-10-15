Language
    फरीदाबाद: RTE पोर्टल पर जानकारी न देने वाले स्कूलों पर 'शिकंजा', 30 हजार से 1 लाख तक जुर्माना तय

    By Nibha Rajak Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 12:58 AM (IST)

    फरीदाबाद में आरटीई पोर्टल पर जानकारी न देने वाले स्कूलों पर शिक्षा विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। ऐसे स्कूलों पर 30 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कार्रवाई आरटीई अधिनियम का उल्लंघन करने के चलते की जा रही है, जिसके तहत स्कूलों को पोर्टल पर छात्रों और सुविधाओं की जानकारी देना अनिवार्य है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत दाखिला और पोर्टल पर 25 प्रतिशत सीटों की जानकारी नहीं देने वाले प्राइवेट स्कूलों पर जुर्माना लगाया जाएगा। निदेशालय ने इस संबंध में आदेश दिए हैं। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ ब्लाक में ऐसे करीब 40 प्राइवेट स्कूल हैं, जिन पर पहले चरण में जुर्माना लगेगा।

    25 प्रतिशत सीटों की जानकारी भी नहीं दी

    शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार जिला शिक्षा विभाग ने फरीदाबाद और बल्लभगढ़ ब्लाक के 124 प्राइवेट स्कूलों की सूची तैयार की है। इन स्कूलों ने आरटीई के तहत विद्यार्थियों को दाखिला देने में रूचि नहीं दिखाई और पोर्टल पर 25 प्रतिशत सीटों की जानकारी भी नहीं दी थी। इन स्कूलों की सूची निदेशालय की समक्ष जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को पेश की। निदेशालय ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। इनपर जल्द से जल्द जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं।

    तीस हजार से एक लाख तक का लगेगा जुर्माना

    शहर में एक हजार से अधिक प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं। अधिकांश स्कूलों ने कार्रवाई के डर से सीटों की जानकारी और दाखिला दे दिया, जबकि कुछ स्कूल लापरवाही बरत रहे हैं। इन स्कूलों पर अब गाज गिरेगी।

    अधिकारियों के मुताबिक इस सूची के जिला के नामी स्कूल शामिल हैं, जिसे जल्द सार्वजनिक किया जा सकता है, जिन स्कूलों में पहली कक्षा की फीस एक हजार है उनपर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

    176 स्कूलों पर दूसरे चरण में कार्रवाई होगी

    वहीं, जिन स्कूलों में पहली कक्षा की फीस तीन हजार है उनपर 70,000 और जिनमें छह हजार है उनपर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बुधवार से स्कूलों पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। बचे हुए 176 स्कूलों पर दूसरे चरण में कार्रवाई होगी।

    मौलिक शिक्षा विभाग के उप अधीक्षक केशव दत्त ने बताया कि स्कूलों पर जुर्माना लगाने के आदेश उच्च अधिकारियों की ओर से दिए गए हैं। आदेशानुसार प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

