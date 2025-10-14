फरीदाबाद: ओमेक्स स्पा विलेज सोसायटी में गीले कचरे से बनेगी खाद, प्लास्टिक मुक्त अभियान भी शुरू

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद की सोसायटी के लोग पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे आ रहे हैं। समर पाम और पीयूष हाइट्स के बाद अब सेक्टर-78 स्थित ओमेक्स स्पा विलेज सोसायटी में कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था की जा रही है। सोसायटी में कचरे से खाद तैयार किया जाएगा। खाद का इस्तेमाल पार्कों में लगे पौधे को हरा-भरा करने के लिए होगा। इसके लिए छह एरोबिन लगाए गए हैं। गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग एकत्रित करने के लिए फ्लैट्स में हरे तथा नीले डस्टबिन लगाए जा रहे हैं।

गीला कचरा से खाद बनाया जाएगा ओमेक्स स्पा विलेज सोसायटी में करीब 270 फ्लैट हैं। लगभग सभी फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं। आरडब्ल्यूए और निवासियों की सहमति से सोसायटी से कूड़ा निस्तारण करने की पहल शुरू की गई है। गीला कचरा से खाद बनाया जाएगा।

बता दें कि गीले कचरे में ऐसी सामग्री होती है जो आमतौर पर नम या गीली होती है और प्राकृतिक रूप से सड़ सकती है। गीले कचरे में खाद्य अपशिष्ट, रसोई अपशिष्ट, सब्जियों व फलों के छिलके होते हैं। 45 दिनों खाद होता है तैयार गीले कचरे से खाद बनने के साथ ही इससे लिक्विड फर्टिलाइजर भी निकलता है जिसका पेड़-पौधों पर छिड़काव किया जाता है। खाद बनाने के लिए सोसायटी में छह एरोबिन लगाए गए हैं, 45 दिनों में कचरा से खाद तैयार किया जाएगा। सोसायटी में प्रतिदिन 80-100 किलोग्राम गीला कचरा निकलता है।