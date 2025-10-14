Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद: ओमेक्स स्पा विलेज सोसायटी में गीले कचरे से बनेगी खाद, प्लास्टिक मुक्त अभियान भी शुरू

    By Nibha Rajak Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:42 PM (IST)

    फरीदाबाद की ओमेक्स स्पा विलेज सोसायटी ने पर्यावरण संरक्षण की ओर कदम बढ़ाते हुए गीले कचरे से खाद बनाने और प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत की है। सोसायटी में कचरे के बेहतर प्रबंधन और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। निवासियों ने इस पहल का स्वागत किया है और इसे सफल बनाने का संकल्प लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ओमेक्स स्पा विलेज सोसायटी

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद की सोसायटी के लोग पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे आ रहे हैं। समर पाम और पीयूष हाइट्स के बाद अब सेक्टर-78 स्थित ओमेक्स स्पा विलेज सोसायटी में कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था की जा रही है। सोसायटी में कचरे से खाद तैयार किया जाएगा। खाद का इस्तेमाल पार्कों में लगे पौधे को हरा-भरा करने के लिए होगा। इसके लिए छह एरोबिन लगाए गए हैं। गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग एकत्रित करने के लिए फ्लैट्स में हरे तथा नीले डस्टबिन लगाए जा रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गीला कचरा से खाद बनाया जाएगा

    ओमेक्स स्पा विलेज सोसायटी में करीब 270 फ्लैट हैं। लगभग सभी फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं। आरडब्ल्यूए और निवासियों की सहमति से सोसायटी से कूड़ा निस्तारण करने की पहल शुरू की गई है। गीला कचरा से खाद बनाया जाएगा।

    बता दें कि गीले कचरे में ऐसी सामग्री होती है जो आमतौर पर नम या गीली होती है और प्राकृतिक रूप से सड़ सकती है। गीले कचरे में खाद्य अपशिष्ट, रसोई अपशिष्ट, सब्जियों व फलों के छिलके होते हैं।

    45 दिनों खाद होता है तैयार

    गीले कचरे से खाद बनने के साथ ही इससे लिक्विड फर्टिलाइजर भी निकलता है जिसका पेड़-पौधों पर छिड़काव किया जाता है। खाद बनाने के लिए सोसायटी में छह एरोबिन लगाए गए हैं, 45 दिनों में कचरा से खाद तैयार किया जाएगा। सोसायटी में प्रतिदिन 80-100 किलोग्राम गीला कचरा निकलता है।

    सोसायटी को प्लास्टिक मुक्त करने की भी कवायद

    सोसायटी को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करने के लिए जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया। आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने बताया कि लोगों को कपड़े के थैले वितरित किए गए हैं। मदरसन और इंडियन पाल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन के तत्वाधान में निवासियों की जागरूकता के लिए एक नुक्कड़ नाटक और सेमिनार का आयोजन किया। सोसायटी के लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल न करने का आग्रह किया गया है, लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

    "पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। इसको समझते हुए सोसायटी में सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल न करने का संकल्प लिया है। इसमें सोसायटी के लोगों को पूरा सहयोग मिल रहा है।"

    -हेमंत राणा, आरडब्ल्यूए प्रधान।

    "आरडब्ल्यूए के आपसी सहयोग से कचरा निस्तारण की कवायद शुरू की गई है। सोसायटी के लोगों ने संकल्प लिया है कि गीला और सूखा कचरा अलग-अलग एकत्रित करेंगे और इससे खाद तैयार किया जाएगा।"

    -राजेंद्र सिंह अत्री, आरडब्ल्यूए पदाधिकारी।

    यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में गैस सिलेंडर फटने से घर की छत उड़ी, चार लोग घायल