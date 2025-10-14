फरीदाबाद में गैस सिलेंडर फटने से घर की छत उड़ी, चार लोग घायल
फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी में रसोई गैस सिलेंडर लीक होने से जोरदार विस्फोट हो गया। इस हादसे में मकान की छत गिर गई। हादसे में चार लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में अनीता, नेहा और पारुल शामिल हैं।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जवाहर कॉलोनी गुरुद्वारा रोड के पास एक मकान में रसोई गैस सिलेंडर लीक होने से जोरदार धमाका हो गया। इस हादसे में चार लोग घायल हो गए। गैस में आग लगने की वजह से मकान की छत भी भरभराकर गिर गई। घायलों को जिला नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे में घायलों में अनीता, नेहा और पारुल शामिल हैं।
