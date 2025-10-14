Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद में गैस सिलेंडर फटने से घर की छत उड़ी, चार लोग घायल

    By Deepak Kumar PandeyEdited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:03 AM (IST)

    फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी में रसोई गैस सिलेंडर लीक होने से जोरदार विस्फोट हो गया। इस हादसे में मकान की छत गिर गई। हादसे में चार लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में अनीता, नेहा और पारुल शामिल हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    मकान की छत गिर गई।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जवाहर कॉलोनी गुरुद्वारा रोड के पास एक मकान में रसोई गैस सिलेंडर लीक होने से जोरदार धमाका हो गया। इस हादसे में चार लोग घायल हो गए। गैस में आग लगने की वजह से मकान की छत भी भरभराकर गिर गई। घायलों को जिला नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे में घायलों में अनीता, नेहा और पारुल शामिल हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें