फरीदाबाद में गैस सिलेंडर फटने से घर की छत उड़ी, चार लोग घायल

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जवाहर कॉलोनी गुरुद्वारा रोड के पास एक मकान में रसोई गैस सिलेंडर लीक होने से जोरदार धमाका हो गया। इस हादसे में चार लोग घायल हो गए। गैस में आग लगने की वजह से मकान की छत भी भरभराकर गिर गई। घायलों को जिला नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे में घायलों में अनीता, नेहा और पारुल शामिल हैं।