फरीदाबाद में स्कूल में दोस्ती बनी दुश्मनी, तीन किशोरों ने किशोरी से बात करने पर सहपाठी पर चाकू से किया हमला

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। जिन हाथों में किताब-कापी और लिखने के लिए पैन होना चाहिए ताकि पढ़ाई पर ध्यान दिया जा सके, उसके स्थान पर किशोरों के हाथ में चाकू हैं और ध्यान कहीं ओर। ऐसे ही एक मामले में एक स्कूल में तीन किशोरों ने साथ पढ़ने वाले सहपाठी को चाकू मार कर बुरी तरह से घायल कर दिया।

किशोरों ने सहपाठी को साथ पढ़ने वाली किशोरी से बात करने से मना किया था। जब वह नहीं माना तो उसे चाकू घोंप दिया। गंभीर अवस्था में घायल किशोर सहपाठी को ग्रेटर फरीदाबाद स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।

सुभाष काॅलोनी के रहने वाले नाबालिग ने बताया कि उसकी सहपाठी किशोरी अच्छी मित्र है। अक्सर वह दोनों साथ बात करते हैं। उन दोनों का बात करना साथ पढ़ने वाला एक अन्य किशोर को अच्छा नहीं लगता था। उसने मना किया कि किशोरी से बात न करे। लेकिन उसने बात को अनसुना कर दिया था।

इस पर उस किशोर ने अपने दो दोस्तों के साथ कल्पना चावला सिटी पार्क में बता करने के बहाने बुलाया। बृहस्पतिवार की शाम को सात बजे पार्क में उनसे बात करने के लिए पहुंच गया। वहां पर किशोर के एक साथी ने नाबालिग को पकड़ लिया और जेब से चाकू निकाल कर उसके पेट में घोंप दिया और उसके तीसरे साथी ने नुकीले हथियार से उसके सिर पर वार कर दिया। घटना के बाद आरोपित भाग गए।