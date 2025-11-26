Language
    फर्जी दाखिला और मिड-डे मील घोटाला मामले में पूर्व प्रधानाचार्यों पर लटकी तलवार!, अब सीबीआई करेगी पूछताछ

    By Nibha Rajak Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:44 PM (IST)

    फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में फर्जी दाखिला और मिड-डे मील घोटाले की जांच अब पूर्व स्कूल प्रमुखों तक पहुंचेगी। शिक्षा विभाग 10 साल पहले के स्कूल प्रमुखों की सूची बना रहा है, जिनसे सीबीआई पूछताछ करेगी। 2014-15 और 2015-16 के दौरान हुए दाखिलों में गड़बड़ी के चलते यह जांच हो रही है। स्कूलों से फंड का लेखा-जोखा भी मांगा गया है।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में राजकीय स्कूलों में चल रहे फर्जी दाखिला और मिड-डे मील घोटाला मामले में पूर्व स्कूल मुखियाओं से भी पूछताछ की तैयारी है। जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी 10 वर्ष पहले रहे स्कूल मुखिया की सूची तैयार कर रहे हैं। इनसे संपर्क किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, सीबीआई द्वारा पूर्व छात्रों, अभिभावकों और स्कूल मुखिया से पूछताछ की जाएगी।

    प्रदेश के राजकीय स्कूलों में बच्चों के फर्जी दाखिले और मिड-डे मील मामले की जांच लंबे समय से चल रही है। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ ब्लाक के करीब 15 सरकारी स्कूलों की रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। स्कूलों के अध्यापक और मुखिया (वर्तमान) शैक्षणिक सत्र 2014-15 और 2015-16 में पढ़ चुके छात्रों को तलाश रहे हैं। युवाओं (पूर्व छात्र) और उनके अभिभावकों से फार्म भरवा रहे हैं।

    अध्यापकों के अनुसार, स्कूलों में 10 वर्ष पहले रहे स्कूल मुखिया के सूची तैयारी करने के लिए भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए जारी हुए फंड का लेखा जोखा भी तैयार किया जा रहा है।

    यह है पूरा मामला

    वर्ष 2013 तक प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मैन्युअल दाखिला होते थे। 2014-15 से स्कूलों में बच्चों के आधार कार्ड के साथ एमआईएस पोर्टल पर डाटा अपलोड होने लगे। जिस कारण सरकारी स्कूलों में दाखिले कम होना शुरू हो गए। शैक्षणिक सत्र 2014-15 और 2015-16 के बीच स्कूलों में बच्चों के दाखिले में अंतर आ गया। प्रदेश के कई जिलों में फर्जी दाखिला और मिड-डे मील घोटाला को लेकर सीबीआई जांच कर रही है।

    शहर के स्कूलों में घोटाले की आशंका में पुराने छात्रों की तलाश की जा रही है। शहर के कितने स्कूलों में दाखिला और मिड-डे मील के नाम पर घोटाला हुआ है यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

    मामले की जांच सीबीआइ द्वारा की जा रही है। जांच में जो भी रिपोर्ट मांगी गई थी, स्कूल मुखिया द्वारा भेज दी गई। अध्यापक पूर्व छात्रों को तलाश रहे हैं। सीबीआइ की जांच का सहयोग किया जा रहा है। - डॉ. अंशु सिंगला, जिला शिक्षा अधिकारी