फरीदाबाद: 530 बच्चों का स्कूल उजड़ा, 4 महीने बीतने पर भी नई बिल्डिंग के लिए जमीन नहीं; अधिकारियों ने क्या कहा?

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। इंदिरा कॉलोनी के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के करीब 530 स्टूडेंट्स को नई बिल्डिंग के लिए इंतजार करना होगा। करीब चार महीने बाद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी नई बिल्डिंग के लिए जमीन नहीं ढूंढ पाए हैं। नई बिल्डिंग न होने से स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है।

इंदिरा कॉलोनी के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को 2022 में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWAD) ने कंडम और खतरनाक घोषित कर दिया था। इसके बावजूद, वहां क्लास लग रही थीं, जिससे क्लासरूम में प्लास्टर गिरने की कई घटनाएं हुईं। स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए, स्कूल को 31 जुलाई, 2025 को NIT-1 के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया था।

हालांकि, इंदिरा कॉलोनी से इसकी दूरी के कारण, स्टूडेंट्स का रोजाना का किराया ज्यादा था। स्टूडेंट्स ने एजुकेशन डिपार्टमेंट से बस की रिक्वेस्ट की, और स्कूल को सेक्टर 9 के एक सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। बार-बार स्कूल शिफ्ट होने से स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है, और उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। स्टूडेंट्स की मांग है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जल्द ही नया स्कूल बनाए।

इंदिरा कॉलोनी में सरकारी स्कूल के रिलोकेट होने के बाद, उस समय के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, अशोक बघेल ने दावा किया था कि एक महीने में ज़मीन खरीद ली जाएगी और नई स्कूल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। इससे स्टूडेंट्स को नई बिल्डिंग और बेहतर पढ़ाई का माहौल मिलेगा। लेकिन, कंस्ट्रक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

टीचर्स ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी स्कूल के ठीक सामने हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक प्राइवेट कंपनी की ज़मीन है। ज़मीन एक्वायर होने और नई बिल्डिंग बनने से स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी। इंदिरा कॉलोनी स्कूल में मुजेसर, आज़ाद नगर और ऑटो पिन समेत आस-पास के इलाकों के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। स्कूल को रिलोकेट करने से स्टूडेंट्स को परेशानी होगी।