    नोटिस के बाद प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों पर एक्शन शुरू, फरीदाबाद में निगम ने रेस्टोरेंट किया सील

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:35 PM (IST)

    फरीदाबाद नगर निगम ने संपत्ति कर बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सेक्टर-16 में पांच लाख रुपये बकाया होने पर एक रेस्टोरेंट को सील कर दिया। इसके साथ ही एक अन्य दुकान पर भी सील लगाई गई। निगम ने पहले नोटिस जारी किए थे, लेकिन बकाया जमा न होने पर यह कदम उठाया। सोमवार को एनआईटी एक मार्केट में अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी।

    फरीदाबाद में निगम की टीम ने रेस्टोरेंट को सील किया। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों पर निगम की ओर से जगह-जगह सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक निगम ने केवल नोटिस बांटने का काम किया था।

    वहीं, मंगलवार को सुबह ही निगम की टीम ने पांच लाख रुपये बकाया होने पर सेक्टर-16 स्थित एक रेस्टोरेंट को सील कर दिया। इसके साथ ही एक अन्य दुकान पर भी सील लगाई गई। सोमवार को निगम की ओर से एनआईटी एक मार्केट में अतिक्रमण को लेकर पांच दुकानों को सील किया गया था।

    निगम के जेडटीओ मुख्यालय कन्हैया लाल ने बताया कि रेस्टोरेंट मालिक को तीन बार नोटिस जारी किया था।