Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फरीदाबाद में प्रताड़ना से परेशान होकर रेडियोथेरेपिस्ट ने 15वीं मंजिल से कूदकर दी जान, ससुराल से था परेशान

    By Deepak Pandey Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 04:49 PM (IST)

    फरीदाबाद में एक रेडियोथेरेपिस्ट ने ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर एक इमारत की 15वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक ससुराल से मिल रही प्रताड़ना से काफ़ी परेशान था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से इलाके में शोक की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद स्थित सेक्टर-87 एसआरएस पर्ल सोसायटी में रहने वाले युवक ने 15वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक के चाचा ने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मृतक काफी समय से बच्चे की देखरेख के लिए अपनी मां को साथ में रखना चाहता था लेकिन उसकी पत्नी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। इसी को लेकर दोनों के बीच काफी झगड़ा होता था। आरोप है कि महिला के स्वजन भी आए दिन मृतक के साथ झगड़ा करते थे। पुलिस ने पत्नी सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्वालियर की विवेकानंद काॅलोनी में रहने वाले प्रकाश सिंह ने पुलिस को दी शिकायत मे बताया कि उनके भतीजे योगेश की शादी नौ साल पहले सेक्टर-22 नोएडा की रहने वाली नेहा रावत के साथ हुई थी। योगेश और नेहा नोएडा में किराए के मकान में रहते थे। नेहा नोएडा में नौकरी करती थी। वहीं योगेश गुरुग्राम के निजी अस्पताल में रेडियोथेरेपिस्ट था।

    दोनों का छह साल का बच्चा भी था। पति और पत्नी के नौकरीपेशा होने के चलते बच्चे की देख-रेख नहीं हो पा रही थी। इस वजह से योगेश अपनी मां को अपने पास रखना चाहता था लेकिन नेहा इस बात को लेकर तैयार नहीं थी। उसके स्वजन भी इस बात को लेकर विरोध में थे। प्रकाश सिंह और उनके परिवार वालों ने कई बार नेहा को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह मां को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हुई।

    छह माह पहले योगेश अपने बच्चे के साथ सेक्टर-87 पर्ल सोसायटी में आकर रहने लगा। लेकिन नेहा नोएडा से योगेश के साथ ऩहीं आई। इस दौरान योगेश ने अपनी मां को बच्चे की देखरेख के लिए बुलाया। करीब एक माह पहले नेहा अचानक से ग्रेटर फरीदाबाद पर्ल सोसायटी में योगेश के पास शिफ्ट हो गई। यहां पर आकर नेहा मां के साथ रहने पर विरोध जताने लगी। नेहा ने मां के साथ रहने की सूचना अपने भाईयों को भी दी।

    इस पर आशीष रावत और अमित रावत भी ग्रेटर फरीदाबाद आकर उससे झगड़ा करने लगे। जिसकी वजह से मृतक परेशान रहने लगा। बृहस्पतिवार को योगेश नेहा को लेकर अपने घर ग्वालियर गया था। वहां पर परिवार के लोगों ने नेहा को आपस में विवाद नहीं करने को लेकर समझाने का प्रयास किया। बृहस्पतिवार को याेगेश ने ग्वालियर से लौटते समय नेहा को नोएडा छोड दिया। वह वापस ग्रेटर फरीदाबाद आ गया।

    परेशान होकर शुक्रवार को उसने रात के समय सोसायटी की 15वीं मंजिल से छलांग लगा दी। जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। मामले की जानकारी पड़ोस के लोगों ने पुलिस और उसके स्वजन को दी। भूपानी थाना प्रभारी संग्राम दहिया ने बताया कि मामले में पत्नी नेहा रावत, मां शांति रावत, पिता वीर सिंह रावत, भाई आशीष और अमित रावत पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपितों की तलाश की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- पूर्व सीएम बेअंत सिंह हत्याकांड के प्रमुख गवाह ने मांगी सुरक्षा बहाली, आतंकी और कट्टरपंथी संगठनों से बताया जान को खतरा