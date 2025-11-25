Language
    फरीदाबाद में युवक की पत्थर और चाकू से हत्या, बचपन के दोस्त पर लगा आरोप; बहन से छेड़छाड़ पर बढ़ा विवाद

    By Parveen Kaushik Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 11:20 PM (IST)

    फरीदाबाद में एक युवक की उसके बचपन के दोस्त ने पत्थर और चाकू से हत्या कर दी। यह विवाद युवक की बहन के साथ छेड़छाड़ के कारण शुरू हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।

    वारदातस्थल पर मौजूद ईंट-पत्थर एवं मृतक हिमांशु भाटिया। सौ. स्वजन

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एनआईटी एक नंबर मार्केट में सोमवार आधी रात के बाद करीब ढाई बजे दिल्ली जूस काॅर्नर के पास हिमांशु भाटिया नामक एक युवक की पत्थर मार कर व चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। आरोप भरत नामक युवक पर लगा है। मौके पर कार व बुलेट को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हिमांशु अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतक व आरोपित बचपन में दोस्त थे और एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे। बाद में इनकी छोटी-मोटी कहासुनी से विवाद रहने लगा। यह भी जानकारी मिली है कि भरत पहले भी एक बार हिमांशु के साथ झगड़ा कर चुका था। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच व एफएसएल की टीम पहुंची। मंगलवार दोपहर को शव का पोस्टमार्टम करा स्वजन को सौंप दिया।

    एनआईटी एक नंबर ई ब्लाॅक के मकान नंबर 78 में रहने वाले रवि भाटिया की मार्केट में डिस्पोजल आइटम की दुकान है। दुकान पर उनका बेटा हिमांशु भाटिया भी बैठता था। सोमवार रात करीब 10 बजे पिता-पुत्र दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे। रात को हिमांशु भाटिया बुलेट बाइक पर बैठकर अपने दोस्त इक्षित के पास जाने की कहकर घर से चला गया।

    इसके बाद करीब तीन बजे सूचना आई कि हिमांशु दिल्ली जूस काॅर्नर के पास खून से लथपथ पड़ा है। स्वजन तुरंत मौके पर पहुंचे। हिमांशु को अस्पताल ले गए, वहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    छानबीन करने पर पता चला कि दिल्ली जूस काॅर्नर के पास एक नंबर सी ब्लाक का रहने वाला भरत पंडित पहले से ही बैठा हुआ था। वहां पर भरत ने पुरानी किसी बात को लेकर हिमांशु के साथ झगड़ा किया। दोनों में मारपीट हुई। आरोप है कि भरत ने पत्थर व चाकू से हिमांशु पर कई वार किए। इससे हिमांशु बुरी तरह घायल हो गया।

    जान बचाने के लिए हिमांशु करीब 150 मीटर तक दौड़ा भी लेकिन अधिक खून निकलने की वजह से गिर पड़ा और फिर नहीं उठा। खून के धब्बे 150 मीटर तक सड़क पर पड़े हुए थे। पता चला है कि हिमांशु के एक दोस्त की बहन को भरत परेशान करता है।

    इसी बारे में बात करते समय भरत के साथ हिमांशु व उसके दोस्त का झगड़ा हुआ था। बुलेट व कार हिमांशु के दोस्त की थी, इसलिए भरत ने तोड़फोड़ की। कोतवाली थाना प्रभारी श्रीभगवान ने बताया कि पुलिस और क्राइम ब्रांच की दो टीम आरोपित की तलाश में जुट गई हैं। इसकी गिरफ्तारी पर पता चलेगा कि इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

