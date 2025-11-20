Faridabad News: जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए लिया फैसला, अब अतिक्रमण दिखते ही तोड़ी जाएगी रेहड़ी

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)। फरीदाबाद में मेन बाजार बल्लभगढ़ में दुकानों के आगे रेहड़ी और वाहनों के खड़े करने से किए जा रहे अतिक्रमण के चलते पूरे दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। इस जाम के चलते आम आदमी के लिए पैदल निकलना मुश्किल हो रहा है।

वहीं, जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए अब फैसला लिया गया है। यदि नगर निगम का अतिक्रमण हटाने वाला दस्ता किसी रेहड़ी को पकड़ लेता है तो उसे जुर्माना करके छोड़ने की बजाय मौके पर तोड़ देगा। ताकि वह फिर रेहड़ी न खड़ी हो सकें।

मेन बाजार में अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम को लेकर दैनिक जागरण ने मंगलवार के अंक में 'मेन बाजार में अतिक्रमण से लगा रहा जाम, पैदल तक निकलना मुश्किल' शीर्षक से खबर छापने के बाद व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों की नींद खुल गई। इस समस्या से समाधान पाने के लिए बुधवार को अग्रवाल धर्मशाला में व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई।

इसमें बल्लभगढ़ व्यापार मंडल के प्रधान भगवानदास गोयल, उद्योग व्यापार मंडल के प्रधान आरडी गुप्ता, हरियाणा व्यापार मंडल बल्लभगढ़ के प्रधान प्रेम खट्टर, मोहना रोड गुप्ता होटल व्यापारिक संगठन के प्रधान प्रदीप गुप्ता, मेन बाजार व्यापार मंडल के प्रधान राहुल गोयल, जयकिशन गर्ग, पार्षद दीपक यादव, पूर्व पार्षद दयाचंद यादव, नगर निगम तोड़फोड़ दस्ते के कनिष्ठ अभियंता आलम खान, थाना शहर प्रभारी शमशेर सिंह ने भाग लिया।

इस मौके पर दुकानदार राजेंद्र बंसल ने कहा कि जब निगम का दस्ता बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए घुसता है तो रेहड़ी वाले साइड की गलियों में घुस जाते हैँ। जब दस्ता निकल जाता है तो फिर से रेहड़ी बाजार में आकर खड़ी हो जाती है।