Faridabad News: 16 करोड़ की धोखाधड़ी में पिता-पुत्र गिरफ्तार, कंपनी घाटे में आने पर रची थी साजिश

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में स्टील क्वाइल का सौदा करके 15.75 करोड़ की राशि लेकर माल न भेजने वाले आरोपी पिता-पुत्र को आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पिता-पुत्र रवि गुप्ता व सलील गुप्ता दोनों नई दिल्ली में गुलमोहर पार्क के रहने वाले हैं।

यह मामला सेक्टर-8 थाने में 11 जून 2025 को दर्ज किया गया था। एनआईटी औद्योगिक क्षेत्र में लाल्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन अभय गुप्ता व निदेशक सुधीर गुप्ता का लोहा इस्पात का कारोबार है। इनकी ओर से पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, दिल्ली में नारायणा स्वदेश ग्रीन इंफ्रा लिमिटेड के निदेशक रवि गुप्ता व सलिल गुप्ता अपने साथ एसपी दास को लेकर दो अगस्त 2024 को आए थे।

रवि गुप्ता ने शिकायतकर्ता अभय गुप्ता व सुधीर गुप्ता को बताया था कि एसपी दास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और अब वह उनकी फैक्ट्री का काम देखते हैं। अभय गुप्ता के अनुसार, उन्होंने रवि की बातों पर विश्वास करके एचआर क्वाइल खरीदने के लिए 15 करोड़ 75 लाख रुपए रवि गुप्ता, सलिल गुप्ता व एसपी दास को दे दिए।