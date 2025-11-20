Faridabad News: 16 करोड़ की धोखाधड़ी में पिता-पुत्र गिरफ्तार, कंपनी घाटे में आने पर रची थी साजिश
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में स्टील क्वाइल के सौदे में 15.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में पिता-पुत्र गिरफ्तार हुए। आरोपियों ने शिकायतकर्ता से एचआर क्वाइल खरीदने के नाम पर पैसे लिए और माल नहीं भेजा। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों की कंपनी घाटे में चल रही थी और उन्होंने कर्ज से निकलने के लिए धोखाधड़ी की योजना बनाई थी। आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में स्टील क्वाइल का सौदा करके 15.75 करोड़ की राशि लेकर माल न भेजने वाले आरोपी पिता-पुत्र को आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पिता-पुत्र रवि गुप्ता व सलील गुप्ता दोनों नई दिल्ली में गुलमोहर पार्क के रहने वाले हैं।
यह मामला सेक्टर-8 थाने में 11 जून 2025 को दर्ज किया गया था। एनआईटी औद्योगिक क्षेत्र में लाल्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन अभय गुप्ता व निदेशक सुधीर गुप्ता का लोहा इस्पात का कारोबार है। इनकी ओर से पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, दिल्ली में नारायणा स्वदेश ग्रीन इंफ्रा लिमिटेड के निदेशक रवि गुप्ता व सलिल गुप्ता अपने साथ एसपी दास को लेकर दो अगस्त 2024 को आए थे।
रवि गुप्ता ने शिकायतकर्ता अभय गुप्ता व सुधीर गुप्ता को बताया था कि एसपी दास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और अब वह उनकी फैक्ट्री का काम देखते हैं। अभय गुप्ता के अनुसार, उन्होंने रवि की बातों पर विश्वास करके एचआर क्वाइल खरीदने के लिए 15 करोड़ 75 लाख रुपए रवि गुप्ता, सलिल गुप्ता व एसपी दास को दे दिए।
इसके बाद उन्होंने न तो माल भेजा और न ही उनके रुपये वापस दिए। रकम वापस मांगने पर धमकी देने लगे। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और जांच कर रही थी। पुलिस द्वारा की गई जांच में सामने आया कि आरोपी रवि व सलील की मैसर्स स्वदेश ग्रीन इंफ्रा लिमिटेड काफी समय से घाटे में चल रही थी। जिस कारण उनकी फर्म पर काफी कर्ज था।
यह भी पढ़ें- 1 करोड़ से अधिक का लेनदेन... साइबर ठगों को खाता देकर खुद ही फंसा, गिरफ्तार आरोपी ने उगला पूरा सच
कर्ज से निकलने के लिए उन्होंने धोखाधड़ी की योजना बनाई और शिकायतकर्ता की कंपनी के साथ मिलकर एचआर क्वाइल का बिजनेस करने के लिए कहा और एडवांस बुकिंग के नाम पर शिकायतकर्ता से 15 करोड़ 75 लाख रुपये कंपनी के खाता में डलवा कर हड़प लिए। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर चार दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।