1 करोड़ से अधिक का लेनदेन... साइबर ठगों को खाता देकर खुद ही फंसा, गिरफ्तार आरोपी ने उगला पूरा सच
फरीदाबाद में साइबर थाना बल्लभगढ़ ने ठगी के लिए खाता देकर शिकायत करने वाले सहित दो को गिरफ्तार किया। मुकेश ने होम लोन के नाम पर खाता खुलवाया, जिसमें एक करोड़ से अधिक का लेनदेन हुआ। जांच में पता चला कि वह साइबर ठगों के संपर्क में था। मुकेश और राकेश को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है, खाते में ठगी के एक करोड़ से अधिक रुपये का लेनदेन हुआ है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में साइबर थाना बल्लभगढ़ की टीम ने ठगी के लिए अपना खाता ठगों को देकर फिर पुलिस में शिकायत देने के मामले में शिकायतकर्ता सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी मुकेश एनआईटी का रहने वाला है। उसने आर्थिक अपराध शाखा बल्लभगढ़ में एक शिकायत दी थी, जिसमें उसने बताया कि वह होम लोन लेने के लिए कुछ लोगों के पास गया था। जिन्होंने उसका खाता खुलवाया। जिसमें एक करोड़ से अधिक का लेनदेन हुआ है।
वहीं, शिकायत की जांच पर आर्थिक अपराध शाखा बल्लबभढ़ ने पाया गया कि शिकायतकर्ता साइबर ठगों के संपर्क में था। इस पर साइबर थाना बल्लभगढ़ में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। साइबर थाना बल्लभगढ़ की टीम ने कार्रवाई करते हुए मुकेश को एनआईटी से व राकेश को सेक्टर-89 से गिरफ्तार किया है।
पूछताछ में सामने आया कि मुकेश खाताधारक है, जिसने अपना खाता राकेश को दिया था। राकेश ने यह खाता आगे ठगों को दिया था। खाता ठगों को देने के बाद मुकेश ने गुमराह करने के लिए एक शिकायत पुलिस को दी थी जिसमें अन्य ठगों के नाम शामिल थे।
आरोपी के खाते में ठगी के एक करोड़ से अधिक रुपये का लेनदेन हुआ है। अलग-अलग राज्यों की 11 शिकायतें इस खाते से संबंधित हैं। आरोपी मुकेश को दो दिन व राकेश को आठ दिन पुलिस रिमांड पर लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। पुलिस पता कर रही है कि इस खाते में ठगी की कितनी रकम आई है।
