1 करोड़ से अधिक का लेनदेन... साइबर ठगों को खाता देकर खुद ही फंसा, गिरफ्तार आरोपी ने उगला पूरा सच

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में साइबर थाना बल्लभगढ़ की टीम ने ठगी के लिए अपना खाता ठगों को देकर फिर पुलिस में शिकायत देने के मामले में शिकायतकर्ता सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी मुकेश एनआईटी का रहने वाला है। उसने आर्थिक अपराध शाखा बल्लभगढ़ में एक शिकायत दी थी, जिसमें उसने बताया कि वह होम लोन लेने के लिए कुछ लोगों के पास गया था। जिन्होंने उसका खाता खुलवाया। जिसमें एक करोड़ से अधिक का लेनदेन हुआ है।

वहीं, शिकायत की जांच पर आर्थिक अपराध शाखा बल्लबभढ़ ने पाया गया कि शिकायतकर्ता साइबर ठगों के संपर्क में था। इस पर साइबर थाना बल्लभगढ़ में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। साइबर थाना बल्लभगढ़ की टीम ने कार्रवाई करते हुए मुकेश को एनआईटी से व राकेश को सेक्टर-89 से गिरफ्तार किया है।