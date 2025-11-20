Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ठगी का नया तरीका, लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराने के नाम पर लगाई तीन लाख रुपये की चपत

    By Deepak Pandey Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 01:23 PM (IST)

    फरीदाबाद में एक बुजुर्ग को लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराने के नाम पर तीन लाख रुपये की ठगी हुई। साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई गई। ठगों ने केवाईसी के नाम पर बैंक जानकारी और ओटीपी लेकर पैसे उड़ा लिए। एक अन्य मामले में, एक पुलिसकर्मी को क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड के नाम पर 1.65 लाख रुपये का चूना लगाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराने के नाम पर एक बुजुर्ग से तीन लाख की ठगी की गई। ठगी का एहसास होने पर बुजुर्ग ने साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई।

    सेक्टर-86 ओजोन पार्क सोसायटी निवासी बुजुर्ग ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उनके पास तीन नवंबर को फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि वह बैंक से बोल रहा है। आपकी पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है। अन्यथा पेंशन बंद हो जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद ठग ने केवाईसी के नाम पर बुजुर्ग से बैंक जानकारी, आधार नंबर, ओटीपी आदि जानकारी लेकर उनके अकाउंट से 3.40 लाख रुपये ठग लिए। मोबाइल पर पैसे कटने का मैसेज आने पर उन्हें घटना की जानकारी हुई।

    यह भी पढ़ें- Delhi Blast: फरीदाबाद में एक मस्जिद के इमाम, उसके बेटे और मदरसा संचालक को पुलिस ने उठाया; उमर से कनेक्शन का है शक

    पुलिसकर्मी से 1.65 लाख रुपये ठगे

    ठगों ने एक अन्य मामले में 1.65 लाख रुपये पुलिसकर्मी से ठग लिए। सारन थाना क्षेत्र के पर्वतीय कॉलोनी चौकी में तैनात पुलिसकर्मी आशीष कुमार ने अपनी शिकायत में बताया है कि पांच अक्टूबर को मेरे पास एक काल आया। उसने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पाइंट रिडीम करने के बारे में बताया। फिर एक लिंक देकर जानकारी फॉरवर्ड करने को कहा। जैसे ही उन्होंने लिंक में अपनी जानकारी डाली तो उनके खाते से 1.65 लाख रुपये साफ हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।