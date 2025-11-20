ठगी का नया तरीका, लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराने के नाम पर लगाई तीन लाख रुपये की चपत

सेक्टर-86 ओजोन पार्क सोसायटी निवासी बुजुर्ग ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उनके पास तीन नवंबर को फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि वह बैंक से बोल रहा है। आपकी पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है। अन्यथा पेंशन बंद हो जाएगी।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराने के नाम पर एक बुजुर्ग से तीन लाख की ठगी की गई। ठगी का एहसास होने पर बुजुर्ग ने साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई।

इसके बाद ठग ने केवाईसी के नाम पर बुजुर्ग से बैंक जानकारी, आधार नंबर, ओटीपी आदि जानकारी लेकर उनके अकाउंट से 3.40 लाख रुपये ठग लिए। मोबाइल पर पैसे कटने का मैसेज आने पर उन्हें घटना की जानकारी हुई।

पुलिसकर्मी से 1.65 लाख रुपये ठगे

ठगों ने एक अन्य मामले में 1.65 लाख रुपये पुलिसकर्मी से ठग लिए। सारन थाना क्षेत्र के पर्वतीय कॉलोनी चौकी में तैनात पुलिसकर्मी आशीष कुमार ने अपनी शिकायत में बताया है कि पांच अक्टूबर को मेरे पास एक काल आया। उसने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पाइंट रिडीम करने के बारे में बताया। फिर एक लिंक देकर जानकारी फॉरवर्ड करने को कहा। जैसे ही उन्होंने लिंक में अपनी जानकारी डाली तो उनके खाते से 1.65 लाख रुपये साफ हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।