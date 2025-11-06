Language
    फरीदाबाद नगर निगम ने केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट ही कर दिया सील, कार्रवाई के पीछे बताई ये बड़ी वजह

    By Deepak Pandey Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:04 PM (IST)

    फरीदाबाद नगर निगम ने बकाया वसूली में सख्ती दिखाते हुए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय को सील कर दिया। सरकारी विभागों पर 50 करोड़ से अधिक का टैक्स बकाया है, जिसमें बिजली विभाग पर 15 करोड़ शामिल हैं। निगम आयुक्त ने 30 बड़े बकायेदारों की लिस्ट तैयार कर सीलिंग के आदेश दिए हैं।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नगर निगम इस बार बकाया वसूली के मामले में सख्त मूड में दिख रहा है। अब सरकारी विभागों को भी रियायत देने में मूड में नहीं है। इसी के तहत सीलिंग की कार्रवाई को एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरकारी विभागों को भी सील करना शुरू कर दिया है।

    बृहस्पतिवार सुबह निगम ने एनआईटी चार स्थित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय को सील कर दिया। निगम की ओर से यह कार्रवाई सुबह सात बजे की गई। अलग-अलग सरकारी विभागों पर निगम का 50 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स बकाया है।

    बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी विभाग टैक्स जमा नहीं करवाते हैं। नोटिस को लेकर केवल यह जवाब भेज दिया जाता है कि उन्हाेंने अपने उच्चाधिकारियों को सूचित कर दिया है।

    जबकि निगम इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अकेले बिजली विभाग पर निगम का केवल 15 करोड़ रुपये बकाया है। इसके साथ ही टूरिज्म विभाग पर भी निगम का पांच करोड़ से अधिक का बकाया है।

    30 बड़े बकायेदारों की निगम ने लिस्ट की तैयार

    नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि 30 बड़े बकायेदारों की लिस्ट तैयार की गई है। इसमें कई सरकारी विभाग भी शामिल है। अलग-अलग जोन के जेडटीओ को आदेश दिया गया कि अब केवल नोटिस देने से काम नहीं चलेगा। बड़े बकायेदारों पर सीधा सीलिंग की कार्रवाई की जाए। 

