फरीदाबाद नगर निगम ने केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट ही कर दिया सील, कार्रवाई के पीछे बताई ये बड़ी वजह

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नगर निगम इस बार बकाया वसूली के मामले में सख्त मूड में दिख रहा है। अब सरकारी विभागों को भी रियायत देने में मूड में नहीं है। इसी के तहत सीलिंग की कार्रवाई को एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरकारी विभागों को भी सील करना शुरू कर दिया है।

बृहस्पतिवार सुबह निगम ने एनआईटी चार स्थित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय को सील कर दिया। निगम की ओर से यह कार्रवाई सुबह सात बजे की गई। अलग-अलग सरकारी विभागों पर निगम का 50 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स बकाया है।

बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी विभाग टैक्स जमा नहीं करवाते हैं। नोटिस को लेकर केवल यह जवाब भेज दिया जाता है कि उन्हाेंने अपने उच्चाधिकारियों को सूचित कर दिया है।

जबकि निगम इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अकेले बिजली विभाग पर निगम का केवल 15 करोड़ रुपये बकाया है। इसके साथ ही टूरिज्म विभाग पर भी निगम का पांच करोड़ से अधिक का बकाया है।

30 बड़े बकायेदारों की निगम ने लिस्ट की तैयार

नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि 30 बड़े बकायेदारों की लिस्ट तैयार की गई है। इसमें कई सरकारी विभाग भी शामिल है। अलग-अलग जोन के जेडटीओ को आदेश दिया गया कि अब केवल नोटिस देने से काम नहीं चलेगा। बड़े बकायेदारों पर सीधा सीलिंग की कार्रवाई की जाए।