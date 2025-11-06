फरीदाबाद में एनकाउंटर में छात्रा पर गोली चलाने वाला बदमाश घायल, हिरासत से भागने की कर रहा था कोशिश

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बल्लभगढ़ श्याम कॉलोनी में सरेआम छात्रा को गोली मारने वाले आरोपी जतिन मंगला ने हथियार बरामदगी के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपित के पैर में गोली लगी। इसके बाद उसको पकड़ लिया गया। आरोपित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

दो पिस्तौल लेकर पहुंचा था आरोपी पुलिस के अनुसार आरोपित के पास दो पिस्तौल थी। एक से उसने गोली चलाकर वहीं मौके पर छोड़ दिया था। दूसरी पिस्तौल को उसने कबूलपुर गांव के पास छिपा दिया था। जिसकी बरामदगी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम उसको अपने साथ लेकर मौके पर गई थी। जहां उसने पुलिस पर ही गोली चला दी। मौके से पुलिस ने एक पिस्तौल, चार जिंदा और दो खाली कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने इस पूरी मुहिम को आपरेशन ट्रैकडाउन का नाम दिया।

पूरी घटना भगत सिंह कालोनी की बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा सोमवार को श्याम कालोनी में एक लाइब्रेरी से अपनी दो सहेलियों के साथ कुछ खाने के लिए निकली थी। जतिन मंगला छात्रा के इंतजार में पहले से ही रास्ते में बाइक लेकर खड़ा हुआ था। जैसे ही छात्रा उसके सामने आई तो जतिन ने उस पर गोली चला दी। दो बार फायर किए।

गोली छात्रा के कंधे में लगी। इसके बाद आरोपित पिस्तौल को फेंक कर बाइक से फरार हो गया। छात्रा को सेक्टर-आठ निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोपित की तलाश के लिए चार क्राइम ब्रांच की टीमों को लगाया गया। सेक्टर-65 क्राइम ब्रांच ने जतिन मंगला को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था।