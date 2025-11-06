Language
    फरीदाबाद में एनकाउंटर में छात्रा पर गोली चलाने वाला बदमाश घायल, हिरासत से भागने की कर रहा था कोशिश

    By Deepak Kumar PandeyEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:38 PM (IST)

    फरीदाबाद में छात्रा पर गोली चलाने का आरोपी पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करते समय मुठभेड़ में घायल हो गया। हथियार बरामदगी के दौरान उसने भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस मुठभेड़ में आरोपी जतिन मंगला को लगी गोली। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बल्लभगढ़ श्याम कॉलोनी में सरेआम छात्रा को गोली मारने वाले आरोपी जतिन मंगला ने हथियार बरामदगी के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई के दौरान आरोपित के पैर में गोली लगी। इसके बाद उसको पकड़ लिया गया। आरोपित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    दो पिस्तौल लेकर पहुंचा था आरोपी

    पुलिस के अनुसार आरोपित के पास दो पिस्तौल थी। एक से उसने गोली चलाकर वहीं मौके पर छोड़ दिया था। दूसरी पिस्तौल को उसने कबूलपुर गांव के पास छिपा दिया था। जिसकी बरामदगी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम उसको अपने साथ लेकर मौके पर गई थी। जहां उसने पुलिस पर ही गोली चला दी।

    मौके से पुलिस ने एक पिस्तौल, चार जिंदा और दो खाली कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने इस पूरी मुहिम को आपरेशन ट्रैकडाउन का नाम दिया।

    पूरी घटना

    भगत सिंह कालोनी की बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा सोमवार को श्याम कालोनी में एक लाइब्रेरी से अपनी दो सहेलियों के साथ कुछ खाने के लिए निकली थी। जतिन मंगला छात्रा के इंतजार में पहले से ही रास्ते में बाइक लेकर खड़ा हुआ था। जैसे ही छात्रा उसके सामने आई तो जतिन ने उस पर गोली चला दी। दो बार फायर किए।

    गोली छात्रा के कंधे में लगी। इसके बाद आरोपित पिस्तौल को फेंक कर बाइक से फरार हो गया। छात्रा को सेक्टर-आठ निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोपित की तलाश के लिए चार क्राइम ब्रांच की टीमों को लगाया गया। सेक्टर-65 क्राइम ब्रांच ने जतिन मंगला को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था।

    एक माह में ली थी आठ सिम

    जतिन ने एक माह में आठ मोबाइल सिम ली थी। ताकि एक नंबर ब्लाक होने पर वह दूसरे से फोन कर सके। इसके साथ ही आरोपित की पहली मुलाकात छात्रा से कुछ समय पहले डांस क्लास में हुई थी। तभी से वह उसका पीछा करने लगा। उसने छात्रा से कई बार बात करने का प्रयास किया। लेकिन छात्रा ने मना कर दिया। इसके बाद जब छात्रा लाइब्रेरी जाने लगी तो जतिन वहां भी आने लगा।

    पुलिस का आपराधिक किस्म के लोगों को साफ संदेश है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाला कोई भी आरोपित बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने दो दिन के भीतर आरोपित को पकड़ लिया। आरोपित हथियार कहां से लेकर आया है, अब इसके बारे में पूछताछ की जाएगी।

    -

    वरुण दहिया, एसीपी क्राइम