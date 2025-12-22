Language
    फरीदाबाद में विधायक मूलचंद शर्मा के रेस्टोरेंट में लगी आग, गोवा नाइट क्लब जैसा जानलेवा हादसा होने से बचा

    By Nibha Rajak Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 12:47 AM (IST)

    फरीदाबाद में विधायक मूलचंद शर्मा के रेस्टोरेंट में आग लग गई। समय रहते आग पर काबू पाने से गोवा नाइट क्लब जैसा जानलेवा हादसा होने से टल गया। आग लगने के ...और पढ़ें

    विधायक के रेस्टोरेंट के अंदर किचन, जिसकी चिमनी में लगी थी आग। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पूर्व मंत्री एवं बल्लभगढ़ से भाजपा विधायक मूलचंद शर्मा के सेक्टर दो स्थित मिलन रेस्टोरेंट की किचन की चिमनी में शनिवार रात आग लग गई। शुक्र रहा कि आग कहीं और नहीं फैली और न ही कोई इसकी चपेट में आया। आग की घटना के समय लोग मौजूद थे, जिन्हें तुरंत बाहर निकाल दिया गया। इस वजह से जान-माल का नुकसान होने से बच गया, नहीं तो गोवा नाइट क्लब जैसा हादसा हो सकता था। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी आई और करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अंदर आग बुझाने के उपकरण भी मौजूद थे। सूचना मिलने पर विधायक के स्वजन भी रात को ही रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे।

    बौछार कर आग पर काबू पाने में सफल रहे

    पता चला है कि किचन की चिमनी में शाॅर्ट सर्किट होने से आग लगी थी। आग चिमनी के माध्यम से ऊपर तक दिखाई दे रही थी। आग की वजह से किचन और फिर रेस्टोरेंट में धुआं हो गया। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने तुरंत बिजली सप्लाई बंद की और वहां मौजूद फायर सिलेंडरों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस बीच दमकल विभाग की गाड़ी भी पहुंच गई थी और चिमनी के अंदर से ही पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने में सफल रहे।

    विधायक के और भी हैं रेस्टोरेंट व वैवाहिक स्थल

    विधायक मूलचंद शर्मा के शहर में कई सेक्टरों में रेस्टोरेंट हैं। इनमें सेक्टर-10, 11, 16 में रेस्टाेरेंट हैं जबकि सीकरी में मिलन रिसोर्ट है। अग्निशमन अधिकारी यादवेंद्र के अनुसार सभी को एनओसी जारी की हुई है। हर तीन साल बाद एनओसी रिन्यू भी कराते हैं। समय-समय पर ऑडिट भी किया जाता रहता है।

    गोवा नाइट क्लब में हुआ था जानलेवा हादसा

    इसी महीने की शुरुआत में गोवा के एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई थी। मारे गए लोगों में कुछ पर्यटक भी शामिल थे और बाकी इसी क्लब के कर्मचारी थे। इस घटना के बाद होटल व रेस्टोरेंट में फायर एनओसी को लेेकर गंभीरता बरती जाने लगी है। यहां दमकल विभाग की टीमों ने भी सर्वे शुरू कर दिया। अग्निशमन अधिकारी अश्वनी कौशिक ने बताया कि अधिकांश होटल व रेस्टोरेंट संचालकों ने एनओसी ली हुई है। कई बार एनओसी रिन्यू कराने में कुछ लोग देर से जागते हैं, ऐसे लोगों को नोटिस भेजकर अवगत करा दिया जाता है।

