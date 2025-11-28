मंत्री जी ने रुकवाई अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई! सीएलयू लिए बिना ही बना लिए थे पक्के मकान
फरीदाबाद के सेक्टर-79 में अवैध निर्माणों को तोड़ने पहुंची जिला नगर योजनाकार एन्फोर्समेंट टीम को राज्य मंत्री राजेश नागर ने रुकवा दिया। ग्रामीणों द्वारा बिना अनुमति पक्के निर्माण करने पर टीम कार्रवाई करने गई थी, लेकिन मंत्री के हस्तक्षेप के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। इससे पहले टीम ने पांच निर्माणों को तोड़ा था। मंत्री ने जनहित में कार्रवाई रुकवाने की बात कही।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-79 में भतौला गांव के लोगों ने अपनी जमीन पर बिना अनुमति के पक्के निर्माण कर लिए थे। जिला नगर योजनाकार एन्फोर्समेंट की टीम शुक्रवार सुबह यहां तोड़फोड़ करने पहुंच गई।
इसकी सूचना ग्रामीणों ने राज्य मंत्री राजेश नागर को दी। सूचना मिलते ही मंत्री मौके पर आ गए और तोड़फोड़ की कार्रवाई रुकवा दी। मंत्री के निर्देश के बाद तोड़फोड़ दस्ता लौट गया। लेकिन तब तक पांच निर्माणों को तोड़ दिया गया था। मौके पर काफी पुलिसबल मौजूद था।
डीटीपीई यजन चौधरी ने बताया कि जमीन ग्रामीणों की है, लेकिन यह नियंत्रित क्षेत्र में आती है। इसलिए इस जमीन पर निर्माण से पहले सीएलयू लेना जरूरी है। इसके बावजूद यहां काफी ग्रामीणों ने पक्के निर्माण कर लिए हैं।
औद्योगिक शेड बनवा दिए गए हैं। इसलिए यहां निर्माण करने वालों को बृहस्पतिवार को नोटिस दिया गया था ताकि वह अपना सामान बाहर निकाल सके। शुक्रवार को मौके पर मंत्री राजेश नागर आए और तोड़फोड़ रोकने के लिए कहा।
इसके बाद दस्ता वापस आ गया। अब यहां दोबारा से कार्रवाई की जाएगी। उधर, राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि आबादी बढ़ने के साथ ही लोग अपने खेतों पर रहने के लिए निर्माण कर लेते हैं। इनके लिए विकल्प नहीं है। इसलिए जनहित में यह कार्रवाई रुकवाई है।
पता चला है कि विभाग से नोटिस मिलने के बाद ग्रामीण मंत्री राजेश नागर से उनके निवास पर जाकर मिले थे। मंत्री ने डीटीपीई को फोन कर कार्रवाई न करने के लिए कहा था,लेकिन इसके बावजूद अधिकारी नहीं माने और कार्रवाई करने पहुंच गए थे।
