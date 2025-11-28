फरीदाबाद की सड़कों पर हादसों और प्रदूषण का कारण बन रहे जुगाड़ वाहन, पुलिस कर रही कार्रवाई

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिले की सड़कों पर चल रहे जुगाड़ वाहन हादसों का कारण बन रहे हैं। जुगाड़ वाहन में पाइप, सरिया, लोहा, रेत, बजरी व ईंट आदि की ढुलाई की जाती है। अब कोहरा शुरू हाेने वाला है। ऐसे वाहन सड़क हादसों का बड़ा कारण बनते हैं, क्योंकि ऐसे वाहन नियमों की खूब धज्जियां भी उड़ाते रहते हैं।

जुगाड़ के वाहनों में पर रिफ्लेक्टर व लाइट भी नहीं होती। इसलिए यह दिखाई भी नहीं देते। हाईवे समेत अन्य लिंक मार्गों पर इन वाहनों की भरमार है। सुरक्षित यातायात को लेकर दैनिक जागरण के अभियान के तहत हम सातवीं किस्त में जुगाड़ वाहनों पर केंद्रित रिपोर्ट में बताएंगे कि किस तरह अन्य वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं और प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे हैं।

बाइक के पीछे लोहे की बाडी लगवाई अब तो जुगाड़ वाहन मोटरसाइकिल के पीछे भी लोहे की बाडी लगाकर बनाए जा रहे हैं। इनकी संख्या एकाएक बढ़ गई है। एक अनुमान के अनुसार 20 हजार से अधिक बाइक को जुगाड़ वाहन का रूप दे दिया है। यहां तक कि इनके आगे-पीछे नंबर प्लेट भी गायब रहती है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले इन वाहनों को रोकने से जिला पुलिस विफल साबित हो रही है।

पंजीकरण नहीं तो बीमा कहां से हो जुगाड़ वाहनों का चूंकि पंजीकरण ही नहीं होता तो बीमा कहां से हो। इन वाहनों के पास कोई दस्तावेज नहीं होता। ऐसे में हादसा होने पर पीड़ित को कोई क्लेम तक नहीं मिल पाता। बाइक से बने इन जुगाड़ वाहनों में क्षमता से ज्यादा सामान भी लदा जाता है। रात के समय में यह वाहन राहगीरों के लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं। कई बार अंधेरे में न दिखाई देने पर हादसे हो जाते है। अधिकतर की नंबर प्लेट गायब रहती है।

पर्यावरण को कर रहे प्रदूषित ऐसे वाहन काला धुआं छोड़ते हुए सड़क पर नजर आते हैं। ऐसे वाहन अपने वाहन के प्रदूषण की भी जांच नहीं कराते। इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। ऐसे चालक इन वाहनों पर ओवरलोड सामान लादकर पुलिसकर्मियों के सामने से भी गुजरते हैं। इसके बावजूद अधिकारी अनजान बने है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन वाहनों पर पुलिस और परिवहन विभाग के कोई नियम लागू नहीं होते हैं।