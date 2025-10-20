फरीदाबाद में जगमगाया 15 फीट ऊंचा 'आशादीप', दीपोत्सव में बिखरी एकता और आशा की रोशनी

विकसित भारत-विकसित हरियाणा का दिया संदेश

विपुल गोयल ने कहा कि यह आशादीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के विकसित हरियाणा और हमारे अपने लक्ष्य उत्कृष्ट फरीदाबाद की दिशा में उठाया गया एक और बड़ा कदम है। अगली दीपावली तक हमारा संकल्प है कि हम फरीदाबाद को एक नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट सिटी बनाएंगे। इन्फ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़कर शिक्षा, स्वच्छता पर्यावरण और स्मार्ट शहरी सेवाओं में फरीदाबाद को हर मानक पर सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में स्थापित करेंगे। जिस प्रकार दीपावली से दीपावली तक हम अपने घरों को और सुंदर बनाते हैं उसी प्रकार हमें दीपावली से दीपावली तक अपने फरीदाबाद को और उत्कृष्ट बनाना है। यह आशादीप हमें यही प्रेरणा देता है कि जब हम सब मिलकर एक संकल्प लें तो कोई भी अंधकार हमें रोक नहीं सकता। यही दीपावली का संदेश है यही हमारा संकल्प है।