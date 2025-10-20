फरीदाबाद में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग, तीन महिलाएं झुलसी; एक की मौत 

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी में पिछले सप्ताह रसोई गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग में झुलसी तीन महिलाओं में से एक की सोमवार सुबह मौत हो गई।

इस घटना में अन्य दो महिलाओं और एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि 13 अक्टूबर की रात को जवाहर कॉलोनी स्थित एक घर में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई थी।

इस हादसे में पारुल, नेहा, अनीता और उसका ढाई साल का बेटा भी झुलस गए थे। नेहा और पारुल का सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा था। जबकि अनीता और उसके बेटे का एम्स में इलाज चल रहा है। नेहा की सोमवार सुबह मौत हो गई।