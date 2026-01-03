फरीदाबाद में ग्रीनफील्ड और सेक्टर-45 के बीच बनेगा नया पुल, कनेक्टिविटी होगी आसान

प्रवीण कौशिक, फरीदाबाद। ग्रीनफील्ड इलाके को सेक्टर-45 से सीधा और आसान कनेक्टिविटी मिलेगी। इसका मतलब है कि दोनों इलाकों के बीच बुढ़िया नाले पर एक पुल बनाया जाएगा। इस कनेक्टिविटी का फायदा सिर्फ ग्रीनफील्ड और सेक्टर-45 तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आसपास की आधा दर्जन कॉलोनियों और उतने ही सेक्टरों के निवासियों को भी मिलेगा। अभी, अगर ग्रीनफील्ड इलाके के लोगों को दिल्ली-मथुरा नेशनल हाईवे पर जाना होता है, तो उन्हें NHPC रेलवे अंडरपास का इस्तेमाल करना पड़ता है।

मॉनसून के मौसम में यह समस्या सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने इस नई कनेक्टिविटी के लिए एक प्लान तैयार करने का निर्देश दिया था। खास बात यह है कि केंद्रीय राज्य मंत्री की अपनी निजी ज़मीन प्रस्तावित पुल के रास्ते में आती है। वह यह ज़मीन विभाग को मुफ्त में दान करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बारे में अधिकारियों को बता दिया है। इसलिए, उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट पर काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।

इन कॉलोनियों और सेक्टरों को सीधा फायदा होगा बुढ़िया नाला अरावली पहाड़ियों से निकलता है और यमुना नदी में गिरता है। यह नाला कई सेक्टरों और कॉलोनियों को बांटता है। ग्रीनफील्ड, चार्मवुड विलेज और दूसरी लाइसेंसी कॉलोनियों के निवासी, जिन्हें सेक्टर-45, 46, मेवला महाराजपुर, सेक्टर-21A, B, C, D जाना होता है, उन्हें सूरजकुंड रोड या NHPC रेलवे अंडरपास का इस्तेमाल करना पड़ता है। बारिश के मौसम में NHPC रेलवे अंडरपास में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है।

नतीजतन, अंडरपास बंद हो जाता है। इससे हजारों लोगों को परेशानी होती है। इससे दूसरे रेलवे पुलों पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। इसलिए, अब इस कनेक्टिविटी के लिए बुढ़िया नाले पर एक पुल बनाने का प्लान चल रहा है। यह पुल सेक्टर-45 में मेवला महाराजपुर इलाके में बनाया जाएगा। यहां लोगों की ज़मीन है। यह केंद्रीय राज्य मंत्री का पैतृक गांव है। इसलिए, उनके पास यहां काफी ज़मीन है। वह इस जमीन का एक हिस्सा पुल बनाने के लिए मुफ्त में दान करने के लिए तैयार हैं ताकि यह प्रोजेक्ट पूरा हो सके। यह पुल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बनाएगा।