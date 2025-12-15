Language
    कोहरा और कार की हेडलाइट बनी मौत की वजह, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर खड़े कंटेनर से टकराई कार; दो की मौत

    By Deepak Pandey Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:37 PM (IST)

    फरीदाबाद में कोहरे के कारण दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक दुखद घटना हुई। कैली गांव के पास खड़े कंटेनर से एक तेज रफ्तार कार टकरा गई, जिसमें दो युवकों क ...और पढ़ें

    कोहरे के चलते तेज रफ्तार एंडेवर कार चालक हर्ष को नहीं दिखाई दिया कैंटर। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सोमवार को कोहरा तीन दोस्तों के लिए काल साबित हो गया। कोहरे की वजह से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे खड़ा हुआ कंटेनर कार सवार तीन दोस्तों को नहीं दिखाई दिया। तेज गति की कार कंटेनर में जा घुसी। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। एक गंभीर रुप से घायल हो गया। जिसको इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    मृतकों के शव काे पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। कोहरे की वजह से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और नेशनल हाइवे पर भी अज्ञात वाहनों की टक्कर से अलग-अलग दो बाइक सवारों की मौत हो गई।

    जयपुर गोपालपुरा के रहने वाले रामकिशन ने बताया कि उनका साला विशाल, अपने दोस्त संदीप और हर्ष के साथ सोमवार सुबह तीन बजे बाबा नीम करौली उत्तराखंड जाने के लिए निकला था। अपनी एंडेवर गाड़ी को हर्ष चला रहा था।

    रामकिशन के अनुसार फरीदाबाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पहुंचने पर करीब पांच बजे गाड़ी की आगे की हेडलाइट खराब हो गई। जिसकी वजह से उनको कोहरे में दिखना कम हो गया। कैली गांव से एक्सप्रेसवे पर जैसे ही गाड़ी तेज गति में उतरी तो वहां सड़क किनारे खड़ी कंटेनर में जा घुसी।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा सुबह सात बजे के करीब हुआ। उस समय पूरा कोहरा छाया हुआ था। इसी वजह से कार सवार युवकों को कंटेनर नहीं दिखाई दिया। टक्कर के बाद गाड़ी के एयरबैग भी खुल गए। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से तीनों युवकों को गाड़ी से निकाला।

    उनके अनुसार कंटेनर चालक इंजन में खराबी आने पर उसको खड़ा करके मैकेनिक बुलाने गया हुआ था। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे सीकरी पुलिस चौकी इंचार्ज के अनुसार हर्ष को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    संदीप और विशाल की अधिक चोट लगने से मौके पर मौत हो गई। संदीप आढ़त और विशाल निजी कंपनी में नौकरी करता था। दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए बादशाह खान अस्पताल के शवगृह भेज दिया गया।

    अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत

    दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास ही पलवल के गागौला गांव के रहने वाले उत्तम की बाइक में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर से उत्तम गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने स्वजन की शिकायत पर वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    इसी तरह ने नेशनल हाइवे पर सीकरी पुलिस चौकी के सामने ही पुलिस बैरिकेडिंग से टकराने पर युवक का कंधा टूट गया। अलीगढ़ का रहने वाला सरताज सीकरी पुलिस चौकी के सामने लगे हुए बैरिकेड से टकरा गया। टक्कर लगने पर सरताज का कंधे सड़क पर लगा। जिससे उसमें फ्रैक्चर आ गया। सरताज को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

