Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फरीदाबाद में एग्जॉस्ट फैन से फैक्ट्री में घुसे चोर, 140 किलो निकल और 40 किलो कॉपर उड़ाया

    By Kapil Kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:55 AM (IST)

    फरीदाबाद के सेक्टर-58 स्थित एक फैक्ट्री में चोर एग्जॉस्ट फैन के रास्ते घुसे और अंदर से शटर खोलकर 140 किलोग्राम निकल और 40 किलोग्राम कॉपर चुरा ले गए। फ ...और पढ़ें

    Hero Image

    फरीदाबाद पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में सेक्टर-58 थाना क्षेत्र स्थित प्लेटिंग जोन में चोर एग्जॉस्ट फैन के रास्ते फैक्ट्री में घुसे और फिर अंदर से शटर खोलकर 140 किलो निकल (एक चमकदार, चांदी-सफेद, कठोर और चुंबकीय धातु है) और 40 किलोग्राम कॉपर चोरी कर लिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनआइटी-1 में रहने वाले पारूल ने बताया कि उनकी सेक्टर-58 प्लेटिंग जोन में फैक्ट्री है। वह रविवार को अपनी फैक्ट्री में ताला लगाकर रात 11 बजे वापस घर आ गए। जब वह सोमवार को सुबह गए तो देखा कि फैक्ट्री के बाहर जो एग्जॉस्ट फैन लगाया गया था, वह निकला हुआ है।

    इसके बाद वे गेट खोलकर अंदर गए तो देखा कि अंदर का शटर भी उठा हुआ है। पारूल के अनुसार, चोरों ने फैक्ट्री से 140 किलो निकल और 40 किलो कॉपर चोरी किया है। चोर एग्जॉस्ट फैन हटाकर उसके रास्ते ही फैक्ट्री में घुसे।

    सेक्टर-58 थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। फैक्ट्री के आसपास लगे सीसीटीवी को चेक किया जा रहा है।