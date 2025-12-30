फरीदाबाद में एग्जॉस्ट फैन से फैक्ट्री में घुसे चोर, 140 किलो निकल और 40 किलो कॉपर उड़ाया

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में सेक्टर-58 थाना क्षेत्र स्थित प्लेटिंग जोन में चोर एग्जॉस्ट फैन के रास्ते फैक्ट्री में घुसे और फिर अंदर से शटर खोलकर 140 किलो निकल (एक चमकदार, चांदी-सफेद, कठोर और चुंबकीय धातु है) और 40 किलोग्राम कॉपर चोरी कर लिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

एनआइटी-1 में रहने वाले पारूल ने बताया कि उनकी सेक्टर-58 प्लेटिंग जोन में फैक्ट्री है। वह रविवार को अपनी फैक्ट्री में ताला लगाकर रात 11 बजे वापस घर आ गए। जब वह सोमवार को सुबह गए तो देखा कि फैक्ट्री के बाहर जो एग्जॉस्ट फैन लगाया गया था, वह निकला हुआ है।

इसके बाद वे गेट खोलकर अंदर गए तो देखा कि अंदर का शटर भी उठा हुआ है। पारूल के अनुसार, चोरों ने फैक्ट्री से 140 किलो निकल और 40 किलो कॉपर चोरी किया है। चोर एग्जॉस्ट फैन हटाकर उसके रास्ते ही फैक्ट्री में घुसे।