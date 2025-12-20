फरीदाबाद में डंपर की टक्कर से भाई-बहन की मौत, तीन साल का मासूम गंभीर घायल; चालक फरार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में कैली गांव के पास डंपर की टक्कर से भाई-बहन की मौत हो गई। वहीं, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस बाइक में टक्कर मारने वाले डंपर चालक की तलाश में जुटी है। आस-पास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। घायल बच्चे को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

गांव चंदावली के रहने वाले नवीन अपनी बहन नेहा और उसके बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर गांव की तरफ आ रहा था। पिता हरीश कुमार के अनुसार, नेहा की शादी पिछले साल पलवल के गांव कालियाका में रहने वाले दीपक के साथ हुई थी।

नेहा तीन दिन पहले अपने मायके आई हुई थी। बृहस्पतिवार को वह किसी काम से अपने छोटे भाई नवीन के साथ ससुराल गई थी। शुक्रवार देर रात को नेहा अपने बेटे लव के साथ बाइक पर सवार होकर चंदावली लौट रहे थे।

इस दौरान कैली गांव के पास डंपर ने पीछे से नवीन की बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद नवीन और नेहा का सिर रोड पर जा लगा। इस हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तीन साल का लव गंभीर रूप से घायल हो गया।