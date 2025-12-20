Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद में डंपर की टक्कर से भाई-बहन की मौत, तीन साल का मासूम गंभीर घायल; चालक फरार

    By Deepak Pandey Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:47 PM (IST)

    हरियाणा के फरीदाबाद में एक डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे एक भाई और बहन की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में तीन साल का एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल ...और पढ़ें

    Hero Image

    नवीन और नेहा। सौ. स्वजन

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में कैली गांव के पास डंपर की टक्कर से भाई-बहन की मौत हो गई। वहीं, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस बाइक में टक्कर मारने वाले डंपर चालक की तलाश में जुटी है। आस-पास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। घायल बच्चे को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव चंदावली के रहने वाले नवीन अपनी बहन नेहा और उसके बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर गांव की तरफ आ रहा था। पिता हरीश कुमार के अनुसार, नेहा की शादी पिछले साल पलवल के गांव कालियाका में रहने वाले दीपक के साथ हुई थी।

    नेहा तीन दिन पहले अपने मायके आई हुई थी। बृहस्पतिवार को वह किसी काम से अपने छोटे भाई नवीन के साथ ससुराल गई थी। शुक्रवार देर रात को नेहा अपने बेटे लव के साथ बाइक पर सवार होकर चंदावली लौट रहे थे।

    इस दौरान कैली गांव के पास डंपर ने पीछे से नवीन की बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद नवीन और नेहा का सिर रोड पर जा लगा। इस हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तीन साल का लव गंभीर रूप से घायल हो गया।

    प्रत्यक्षदर्शियों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल के शवगृह में भिजवाया। बेटे को इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। सेक्टर-58 थाना प्रभारी विनोद कुमार के अनुसार आरोपित डंपर चालक की तलाश की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- Year Ender 2025: फरीदाबाद को शिक्षा के क्षेत्र में मिली कई उपलब्धियां, पर अधूरे प्रोजेक्ट्स ने किया मायूस