Year Ender 2025: फरीदाबाद को शिक्षा के क्षेत्र में मिली कई उपलब्धियां, पर अधूरे प्रोजेक्ट्स ने किया मायूस

निभा रजक, फरीदाबाद। : वर्ष 2025 में शिक्षा के क्षेत्र में जिले को कई उपलब्धियां मिली। एनआइटी पांच के राजकीय कन्या विद्यालय का चयन देश के टाप-10 स्कूलों में हुआ। पूरे प्रदेश से एकमात्र फरीदाबाद के स्कूल ने लिस्ट में शामिल होकर जिला का गौरव बढ़ाया। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक सेक्टर-28 के आकाश कुमार, प्रशांत वर्शनेय और रितंभरा कुमारी नीट की परीक्षा पास कर कोलकाता, पटना और रांची के मेडिकल कालेज से एमबीबीएस कर रहे हैं। हालांकि इस वर्ष भी कुछ अधूरी रह गई परियोजनाओं ने छात्रों को थोड़ा मायूस किया।

जेसी बोस विश्वविद्यालय के भवन विस्तार को लेकर नहीं मिल पाई एनओसी जेसी बोस विश्वविद्यालय में 2009 में कालेज से विश्वविद्यालय में परिवर्तित होने के बाद विभिन्न कोर्स भी स्थापित हुए और दाखिले भी तेजी से हुए। वर्ष 2014 में विश्वविद्यालय की विस्तार के लिए गुरूग्राम फरीदाबाद रोड पर 68 एकड़ जगह देखी गई, लेकिन यहां पर भवन विस्तार का काम पिछले 10 साल में शुरू नहीं हो पाया।

नए भवन के लिए अगले साल का इंतजार पंडित जवाहर लाल नेहरू कालेज का सरकारी भवन इस साल तैयार नहीं हो पाया है। वर्ष 2019 में छह मंजिला भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। अधिकारियों का दावा है कि 48 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे छह मंजिला भवन को मार्च 2026 तक तैयार कर होगा।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को भी नहीं मिला नया भवन 900 से अधिक छात्रों की सुविधा के लिए वर्ष 2019 में एनआइटी पांच स्थित आइटीआइ के नए भवन का निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य शुरू किया गया था। भवन निर्माण के लिए सात करोड़ रुपये का बजट जारी हुआ था। यह भवन दिसंबर 2025 में तैयार कर प्रबंधन को सौंपना था। छात्रों को वर्ष फरवरी 2026 तक नया भवन मिलने की उम्मीद है।

आडिटोरियम का काम भी रह गया अधूरा खेड़ी गुजरान स्थित राजकीय महाविद्यालय को नया भवन दो वर्ष पहले मिला था। अभी सिर्फ 70 प्रतिशत ही काम पूरा हो सका है। 17.13 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे ऑडिटोरियम तथा टीचिंग रूम को अप्रैल 2026 तक तैयार कर लिया जाएगा।

कमियां खेड़ी गुजरान स्थित राजकीय महाविद्यालय में इस वर्ष भी शुरू नहीं हो सका बीबीए कोर्स, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमति का है इंतजार।

एनआइटी तीन स्थित राजकीय माडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन का इस वर्ष भी शुरू नहीं हो सका निर्माण कार्य

सेक्टर-55 स्थित राजकीय माडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 1500 से अधिक विद्यार्थियों को नए भवन का इंजतार, पूरे साल अधिकारियों की टेबलों पर घूमती रह गई फाइलें।

जिला में माडल संस्कृति स्कूलों की संख्या में नहीं हुई बढ़ोतरी

सेक्टर-23 स्थित राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कार्य नहीं हो सका शुरू। उपलब्धियां खेड़ी गुजरान स्थित राजकीय महाविद्यालय में एमए पालिटिकल साइंस कोर्स की हुई शुरुआत

सेक्टर-16 स्थित पंडित जवाहर लाल नेहरू कालेज को मिला माडल संस्कृति का दर्जा

सेक्टर-16 स्थित पंडित जवाहर लाल नेहरू कालेज में शुरू हुआ गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय का स्टडी सेंटर

तिगांव स्थित राजकीय कन्या विद्यालय को मिला पीएम श्री का दर्जा।

एनआइटी एक स्थित राजकीय बाल उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों को मिला नया भवन, आयोजित होने लगी हैं कक्षाएं

सुषमा स्वराज राजकीय कन्या महाविद्यालय बल्लभगढ़ में शुरू हुए एमए पालिटिकल साइंस और बीए फिजिकल एजुकेशन तथा मैथेमेटिक्स

नचौली स्थित राजकीय महाविद्यालय में शुरू हुआ एमकॉम।