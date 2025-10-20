फरीदाबाद में दीवाली का उत्सव चरम पर, बाजारों में रही रौनक, मंदिरों में बिखरा आस्था और भक्ति का 'प्रकाश'
फरीदाबाद शहर दीवाली के जश्न में डूबा रहा। बाजारों में खूब चहल-पहल रही और दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ी। मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की गई, जहाँ भक्तों ने आस्था और भक्ति के साथ दीये जलाकर प्रकाश पर्व मनाया।
सुशील भाटिया, फरीदाबाद। दीवाली की खुशियों में औद्योगिक नगरी पूरी तरह डूब गई है। बिजली की रोशनी से शहर को पहले ही जगमग किया गया है। मंदिरों को भी रंग-बिरंगी बिजली की रोशनी से सजाया गया है। एक-दूसरे के घर जाकर उपहार देकर और सोशल मीडिया पर बधाई एवं शुभकामनाओं के संदेश देकर खुशियों का आदान-प्रदान किया जा रहा है। इस बीच शहर के कदीमी बाजार मार्केट नंबर एक, बल्लभगढ़ और ओल्ड फरीदाबाद में सहित एनआइटी के पांच नंबर, जवाहर कालोनी, पाश सेक्टर-15, 16 की मार्केट, सराय ख्वाजा तथा ग्रेटर फरीदाबाद की अलग-अलग सोसायटी, वर्ल्ड स्ट्रीट पर खासी रौनक रही।
घर के सजावटी सामानों की जोरदार बिक्री
दीवाली की शाम होते ही जनपद में घर-दुकान से लेकर विभिन्न बाजार सजे नजर आए। घर-आंगन को सजाने की तैयारी के लिए बाजारों में खूब खरीदारी की गई। खील व बतासे से लेकर मिठाईयों, सजावटी तथा पूजन सामग्री की दुकानों पर रौनक रही। दुकानदारों के चेहरे खिले थे।
लोगों ने लक्ष्मी, गणेश जी की प्रतिमाओं के साथ ही रंगीन दीये, खील बतासे और अन्य पूजन सामग्री खरीदी। घर सजाने को डेकोरेटिव आइटम और फूलों की खरीदी हुई।
उपहारों, वाहनों की हुई खूब खरीद-बिक्री
धनतेरस के बाद अपनों को उपहार देने के लिए लोगों ने तरह-तरह के उपहार खरीदे। इनमें इलेक्ट्रानिक्स आइटम से लेकर नवीनतम क्राकरी सेट और अपने लिए दोपहिया वाहनों से लेकर कारों तक की खूब बिक्री हुई।
नीलम बाटा रोड पर स्थित नार्दर्न मोटर्स के निदेशक सचिन चावला ने बताया कि धनतेरस के बाद दीवाली पर भी वाहन खरीदना शुभ माना जाता है। लोगों ने अपनी पसंद के अनुसार वाहनों में रुचि दिखाते हुए बुकिंग पहले ही करा ली थी। अब दीवाली पर डिलीवरी ले रहे हैं।
केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में कटौती से आम लोगों को पसंदीदा वाहन खरीदने का सुअवसर मिला है। इसलिए लोग मौका चूकना नहीं चाहते।
मंदिर संस्थान बिजली की रोशनी में सजे नजर आए
राम आएंगे-राम आएंगे के गीतों से गुंजायमान माहौल में शहर के मंदिर बिजली की रंग-बिरंगी रोशनी में सजे नजर आए। सूरजकुंड रोड पर स्थित श्री सिद्धदाता आश्रम, श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम, समन्वय मंदिर, हनुमान मंदिर दो के ब्लाॅक, एक नंबर हनुमान मंदिर सहित अन्य मंदिरों में खूब रौनक रही।
