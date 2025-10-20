फरीदाबाद में दीवाली का उत्सव चरम पर, बाजारों में रही रौनक, मंदिरों में बिखरा आस्था और भक्ति का 'प्रकाश'

सुशील भाटिया, फरीदाबाद। दीवाली की खुशियों में औद्योगिक नगरी पूरी तरह डूब गई है। बिजली की रोशनी से शहर को पहले ही जगमग किया गया है। मंदिरों को भी रंग-बिरंगी बिजली की रोशनी से सजाया गया है। एक-दूसरे के घर जाकर उपहार देकर और सोशल मीडिया पर बधाई एवं शुभकामनाओं के संदेश देकर खुशियों का आदान-प्रदान किया जा रहा है। इस बीच शहर के कदीमी बाजार मार्केट नंबर एक, बल्लभगढ़ और ओल्ड फरीदाबाद में सहित एनआइटी के पांच नंबर, जवाहर कालोनी, पाश सेक्टर-15, 16 की मार्केट, सराय ख्वाजा तथा ग्रेटर फरीदाबाद की अलग-अलग सोसायटी, वर्ल्ड स्ट्रीट पर खासी रौनक रही।