मुंबई क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बनकर फरीदाबाद में 30 लाख की ठगी करनेवाला चायवाला गिरफ्तार
फरीदाबाद में एक महिला को मुंबई क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताकर डिजिटल अरेस्ट कर 30 लाख रुपये की ठगी की गई। पुलिस ने इस मामले में एक खाताधारक रियासत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। मुंबई क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बनकर महिला को डिजिटल अरेस्ट करके ठगी के मामले में पुलिस ने खाताधारक को गिरफ्तार किया है। पांचवी पास खाताधारक चाय की दुकान चलाता है। आरोपित रियासत खान को बरेली के इज्जत नगर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपित के खाते में ठगी के पांच लाख रुपये आए थे।
एनआइटी में रहने वाली महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था 16 जून 2025 को उनके पास काल आया। काल करने वाले अपने आपको मुंबई क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताया था। इंस्पेक्टर ने महिला से कहा कि जेट एयरवेट मनी लांड्रिंग मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
इसके बाद एक अन्य नंबर से महिला को वीडियो काल आई। महिला को बताया गया कि वह जेट एयरवेज मनी लांड्रिंग केस में आरोपित है। उसको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपितों ने कहा कि अगर केस से बरी होना चाहते हैं तो 6.80 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे। ठगों ने यह भी कहा कि केस की प्रक्रिया वाट्सएप के माध्यम से आनलाइन चलेगी।
जब महिला ने कहा कि वह इतने रुपये नहीं दे सकती है तो बाद में बात 50 लाख रुपये में तय हुई। इसके बाद महिला ने आरटीजीएस के जरिए 30 लाख रुपये ठगों के बताए खाते में ट्रांसफर करवा दिए। बाद में महिला को अहसास हुआ कि उनके साथ ठगी की गई है। एनआइटी साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपित की तलाश शुरू कर दी।
आरोपित रियासत खान को पुलिस ने बरेली के इज्जत नगर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपित के खाते में ठगी के पांच लाख रुपये आए थे। वह चाय की दुकान चलाता है। आरोपित को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया।
