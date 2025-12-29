'अब मैं कमाउंगा, आप आराम से बैठकर खाना', पिता से यह कहकर नौकरी की तलाश में फरीदाबाद आए धीरज की सरिया घुसने से मौत
फरीदाबाद के खेड़ीपुल थाना क्षेत्र में बुग्गी से लदे सरिया से धीरज की मौत हो गई। वह नौकरी की तलाश में बिहार से फरीदाबाद आया था। ऑटो में सवार धीरज के सी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। खेड़ीपुल थाना क्षेत्र में बुग्गी से लदे सरिया के कारण जान गंवाने वाले धीरज का सोमवार को स्वजन के फरीदाबाद पहुंचने पर पोस्टमार्टम किया गया। स्वजन पोस्टमार्टम के बाद एंबुलेंस से शव को बिहार ले गए। पुलिस ने लापरवाह बुग्गी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
पिता देवेंद्र शाह ने बताया कि उनका बेटा दसवीं पास था। वह काफी दिनों से नौकरी की तलाश में था। नौकरी की तलाश में ही वह अपने दोस्त के पास फरीदाबाद आया था। धीरज अपने पिता से कहकर निकला था कि अब वह नौकरी करेगा। आप आराम से बैठकर खाना।
मूलरूप से बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला धीरज नौकरी की तलाश में शनिवार को ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा था। वहां से वह अपने खेड़ी गांव में स्थित रिश्तेदार के पास आटो में सवार होकर जा रहा था। खेड़ी पुल के पास स्थित मुक्तिधाम के सामने एक व्यक्ति बुग्गी में सरिया लादकर ले जा रहा था। आटो बुग्गी के ठीक पीछे ही था।
बताया जा रहा है कि बुग्गी चालक एकदम से रुक गया। चालक ने बुग्गी को बचाने के लिए जैसे ही आटो मोड़ा तो बुग्गी में लदा सरिया धीरज के सीने में जा घुसा। धीरज ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। मौके पर मौजूद लोगों ने धीरज को इलाज के लिए बादशाह खान अस्पताल पहुंचाया। जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।