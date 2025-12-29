'अब मैं कमाउंगा, आप आराम से बैठकर खाना', पिता से यह कहकर नौकरी की तलाश में फरीदाबाद आए धीरज की सरिया घुसने से मौत

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। खेड़ीपुल थाना क्षेत्र में बुग्गी से लदे सरिया के कारण जान गंवाने वाले धीरज का सोमवार को स्वजन के फरीदाबाद पहुंचने पर पोस्टमार्टम किया गया। स्वजन पोस्टमार्टम के बाद एंबुलेंस से शव को बिहार ले गए। पुलिस ने लापरवाह बुग्गी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पिता देवेंद्र शाह ने बताया कि उनका बेटा दसवीं पास था। वह काफी दिनों से नौकरी की तलाश में था। नौकरी की तलाश में ही वह अपने दोस्त के पास फरीदाबाद आया था। धीरज अपने पिता से कहकर निकला था कि अब वह नौकरी करेगा। आप आराम से बैठकर खाना।

मूलरूप से बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला धीरज नौकरी की तलाश में शनिवार को ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा था। वहां से वह अपने खेड़ी गांव में स्थित रिश्तेदार के पास आटो में सवार होकर जा रहा था। खेड़ी पुल के पास स्थित मुक्तिधाम के सामने एक व्यक्ति बुग्गी में सरिया लादकर ले जा रहा था। आटो बुग्गी के ठीक पीछे ही था।