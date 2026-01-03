Language
    फरीदाबाद में हर विभाग के लिए बनेगा जिम्मेदारी चार्ट, शिकायतों का होगा त्वरित समाधान

    By Parveen Kaushik Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:13 PM (IST)

    फरीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आयुष सिन्हा ने सभी विभागों के लिए जिम्मेदारी चार्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हर डिपार्टमेंट के लिए एक ज़िम्मेदारी चार्ट तैयार किया जाएगा। इस चार्ट में बताया जाएगा कि कौन सा अधिकारी या कर्मचारी किस काम के लिए ज़िम्मेदार है। यह चार्ट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को भेजा जाएगा। इसके बाद लापरवाही करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आयुष सिन्हा ने शुक्रवार को अपने ऑफिस में संबंधित अधिकारियों के साथ एक मीटिंग में ये निर्देश दिए, जिसका मकसद लोगों की शिकायतों का समय पर, पारदर्शी और असरदार तरीके से समाधान करना है।

    उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिकायत निवारण कैंप सिर्फ एक औपचारिकता नहीं हैं, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच भरोसा मज़बूत करने का एक शक्तिशाली ज़रिया हैं। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के साथ शिकायत निवारण कैंप की समीक्षा की थी।

    इसके बाद, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने कैंप में मिली शिकायतों की डिपार्टमेंट-वाइज़ समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शिकायत निवारण कैंप में मिली शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि यह जरूरी है कि शिकायतकर्ता समाधान प्रक्रिया से पूरी तरह संतुष्ट हो। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन शिकायतों का समाधान हो गया है, उन्हें समय पर संबंधित पोर्टल से हटा दिया जाए, ताकि पेंडिंग मामलों के गलत आंकड़े पेश न हों और असल पेंडिंग मामलों पर असरदार कार्रवाई की जा सके।

    यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी अधिकारी के ट्रांसफर या गैर-मौजूदगी से काम प्रभावित न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने डिपार्टमेंट से संबंधित सभी पोर्टल्स पर मिली शिकायतों की पूरी जानकारी रखें और उनकी प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करें। उन्होंने खास तौर पर बताया कि कभी-कभी शिकायतें कई डिपार्टमेंट से जुड़ी होती हैं, जिनका समाधान सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं कर सकता।

    ऐसे मामलों में, संबंधित डिपार्टमेंट के बीच बेहतर तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक मिनी सचिवालय में ज़िला स्तर पर और सब-डिविजनल स्तर पर लगने वाले शिकायत निवारण कैंप का फायदा उठाएं।